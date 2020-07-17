الأخبار/ هيام القصّيفي

تحدّثت عن ثلاثة مواقف تبلّغتها المراجع الرسمية في غضون أيام قليلة، صادرة عن الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج وفرنسا، وخلفها دول أوروبية معنيّة بالوضع اللبناني، وقالت إنّ واشنطن أبلغت عبر دوائرها الدبلوماسية في بيروت أنّ لا قرار أميركياً جديداً في شأن لبنان، وأنّه قد سبق للإدارة الأميركية أن أبلغت الأمر نفسه قبل مدة، ولم يطرأ أي تغيير عليه، وهي لن تتراجع عن موقفها المتشدّد تجاه حزب الله وأنّ الكلام عن تهدئة آنية ليس في مكانه. والسؤال عن انعكاس هذا الموقف على الشعب اللبناني برمّته، لا يُقابل إلا بإعادة التأكيد على الموقف ضد حزب الله وأنّ البديل حكومة جديدة مستقلّة عن القوى السياسية كافّةً. وتبعاً لذلك لن تكون هناك أي مساعدة - سواء وُعِد بها لبنان أم لم يوعَد - ما دام المسؤولون عن ملفه في الخارجية الأميركية تحديداً لم يعطوا أي ضوء أخضر. أما الموقف الفرنسي الذي بات معروفاً، فقد زاد من حدّته شكل زيارة وزير الخارجية جان ايف لودريان إلى بيروت.

الديار/ فؤاد أبو زيد

قال إنّه لم يعد مقبولاً أن تهمّش الناس وأن تُكبت الأصوات خصوصاً عندما يكون المطلب يصبّ في مصلحة لبنان ومصلحة جميع اللبنانيين دون استثناء. أمّا القول بأن لا تحييداً بوجود "اسرائىل" فهو كلام حق يراد به الباطل لأنّ لبنان والبطريرك الراعي لا يمكن أن يكونا حياديين بالنسبة إلى الحق الفلسطيني، ولكن لبنان غير قادر على تحمّل هذا العبء وحيداً، ولو ان الحكومات التي تعاقبت منذ عقود وكانت بمعظمها غير حيادية، قدّمت للبنان غير الدماء والدموع والدمار والهجرة.

الديار/ فادي عيد

قال إنّ الأوضاع السياسية والإقتصادية ما زالت تدور في حلقة مفرغة، لا بل ثمة أجواء تؤشّر إلى أن البلد يتّجه نحو رفع منسوب التصعيد السياسي، وهناك مخاوف من حصول أحداث وإشكالات أمنية، وربما اغتيالات وفق تقارير مستقاة من مراجع أمنية محلية وخارجية، حتى أنه لوحظ أن بعض الزعامات والقيادات السياسية اتخذت في الأيام الماضية تدابير مشدّدة واحترازية، معلّلة هذه المخاوف بعدم التوصل إلى أي حلول سياسية لإنقاذ البلد من أزماته، إلى الفراغ القاتل الذي يجتازه لبنان والمنطقة، ربطاً باستحقاقات داهمة ومفصلية تتمثل بالإنتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين المقبل.

اللواء/ رلى موفّق

نتاولت كلام دولة رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب وقالت إنّه يُشكّل فضيحة على أكثر من مستوى، يضع اللائمة على "عدّة الشغل" داخل الإدارة ويتّهمها بعرقلة الحكومة، ممهّداً لتغييرات ينوي القيام بها في الإدارة لأسباب سياسية بعدما كان يرفض سابقاً "الضغوط عليه بتغيير العدّة" على قاعدة أنّنا لا نستطيع أن نعمل ب"عدّة" غيرنا، وكان يُصرّ على أن هذه عدّة الدولة وليس عدّة قوى سياسية ولا عدّة أشخاص وتمسّك بها لكنها صارت مكشوفة كثيراً"، كما أضافت أنّه لم يرق توصيف المعارضة السياسية للواقع الداخلي إلى توصيف الرئيس دياب في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء حيث قال إنّه لم يتم توقيف أو محاكمة أي تاجر رغم أنّ الأسعار تحلّق من دون رادع.

نداء الوطن/ أكرم حمدان

تحت عنوان "لجنة الإدارة" تؤنّب وزيرة العدل وتطالبها بالاستقالة! كتب "حمدان" أنّ جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي كانت مخصصة للإستماع إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم حول مصير الإخبارات التي سبق وتقدم بها عدد من النواب ولم يتحرك القضاء بشأنها، ولأنّ ما جرى داخل الجلسة ربما يستدعي بعض المشاورات لا سيما وأنّ هناك توصية ستصدر عن اللجنة، إكتفى البيان الرسمي للإجتماع بالإعلان عن أنه "نظراً لأهمية المناقشات وما خلصت إليه الجلسات سيعقد رئيس اللجنة النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة يشرح فيه بالتفصيل خلاصة الجلسات".