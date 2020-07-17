The Washington Post

روسيا تحاول سرقة أبحاث اللقاح، بحسب المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا

قالت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا إن روسيا تحاول سرقة معلومات من باحثين يسعون لتطوير لقاح لفيروس كورونا.

وأكدت الدول الثلاث يوم الخميس، أن مجموعة اختراق تدعى "ايه. بي. تي. 29" وتُعرف أيضاً باسم "كوزي بير" والتي يقال إنها جزء من جهاز المخابرات الروسية، تهاجم مؤسسات البحث العلمي والأدوية المشاركة في تطوير لقاح فيروس كورونا. وجاء الإعلان في بيان للمركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا، وقد تم تنسيقه مع السلطات في الولايات المتحدة وكندا.

HAARETZ.com

شهود عيان يقولون إن قوات الأمن الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أكد شهود عيان أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة معارضة للحكومة في مدينة بهبهان غرب البلاد. وقد قال أحد الشهود إن اشتباكات اندلعت في المدينة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وهذه التطورات تأتي على خلفية أنباء عن انتشار أمني مكثف في العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية أخرى.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني اليوم عددًا من الأشخاص الذين أطلقوا دعوات للتظاهر في مدينة مشهد، بحجة أن هؤلاء على صلة بـ "قنوات أجنبية معارضة".

روسيا اليوم

ظريف: لن نسلم شبرًا واحدًا من أراضينا للصين

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على أن "طهران لن تسلم شبرًا واحدًا من أراضيها ولم ولن تمنح حق الاستثمار الحصري في إيران للصين أو أي دولة أخرى". وبخصوص اتفاقية لمدة 25 عامًا مع الصين، صرح وزير الخارجية اليوم الخميس، بأن طهران في مرحلة التفاوض وفي هذه المرحلة يجب الحصول على سماح الحكومة للتفاوض وأن الخارجية حصلت عليه. وأضاف: "عندما نصل إلى مرحلة الاتفاق، هناك التزام قانوني بعرضه على مجلس الشورى الإسلامي، وإذا تمت المصادقة عليه في الحكومة فإن مجلس الشورى سينظر فيه أيضًا".