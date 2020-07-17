الوكالة الوطنية للإعلام

فيروزنيا: ايران لا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية والحياد شأن لبناني

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في الديمان، السفير الايراني محمد جلال فيروزنيا الذي قال بعد اللقاء: "كانت فرصة طيبة جمعتنا مع صاحب الغبطة البطريرك الراعي خصوصاً واننا كنا وما نزال على تواصل مع هذا الصرح، وكانت فرصة سانحة لنؤكد دعم حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لحكومة لبنان وشعبه".

اضاف: "موقفنا يستند على دعوة كل الاطراف التي تستطيع ان تقدم المؤازرة والمساندة للبنان في ظل الظروف الراهنة والتي ينبغي ان لا تتردد وتقصر في هذا المجال، وبطبيعة الحال نحن في الجمهورية الاسلامية الايرانية على أتم الاستعداد أن نقف بكل ما اوتينا من قوة موقفا مساندا ومساعدا ومؤازرا للجمهورية اللبنانية حكومة وشعبا.

وكالة أنباء رويترز

السيسي يقول مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد للأمن المصري والليبي

قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والليبي. وذكر البيان أيضاً أن مشايخ القبائل الليبية الذين اجتمعوا مع السيسي في القاهرة أعربوا عن "كامل تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

متحدث الخارجية العراقية يكشف تفاصيل شراكة هامة بين العراق وفرنسا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن كامل تفاصيل محاور مباحثات وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الذي وصل إلى بغداد. وأوضح الصحاف، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى مباحثات معمقة مع نظيره الفرنسي، تمحورت حول ملفات متنوعة تهم المصالح المشتركة لكلا البلدين، أولها التأكيد على بناء شراكة حقيقية استراتيجية بين بغداد وباريس في ظل الاحترام الكامل للسيادة العراقية، وجعل هذه العلاقة عامل توازن واستقرار في الشرق الأوسط.

وكالة أنباء شينخوا

السراج يجري محادثات مع وزيرة داخلية إيطاليا في طرابلس

أجرى رئيس حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المدعومة دولياً فائز السراج محادثات مع وزيرة داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي التي وصلت إلى طرابلس في زيارة رسمية.

وذكرت حكومة الوفاق في بيان، أن المحادثات تناولت "الأوضاع في ليبيا، وعدداً من ملفات التعاون المشترك ومن أهمها ملف التعاون في مجال الأمن والذي يشمل بناء القدرات الأمنية، وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب".