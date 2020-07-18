TL

ترقب لزيارة رئيس الحكومة غدا للديمان غداة مواقف البطريرك الراعي حول حياد لبنان فيما لفتت زيارة السفيرة الاميركية اليوم لقوات اليونيفيل في ظل ما يشاع حول سعي الادارة الاميركية لتعديل صلاحيات قوات الطوارىء الدولية في الجنوب.

المنار

مصادر حكومية قالت إنه منذ البداية أعلن الرئيس دياب أن الخطة غير منزلة وأنها قابلة للتعديل وأن مجموعة من الخبراء من مختلف الجهات تواصل لقاءاتها من أجل التوصل إلى تفاهمات جديدة.

nbn

حول النزوح السوري كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون أكد فيه على تمسك لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدولة السورية ترحب بعودتهم بحيث أن هناك مساحات كبيرة من المناطق باتت آمنة.

mtv

الجميع يعرف أن لبنان ليس في خير، وبأن المسار الذي يساق اليه لا يحسد عليه ولا يتمناه اي انسان لألد أعدائه، لكن حوادث عالية الرمزية تحصل في السياق، وهي تنذر بأن الاصطدام في قعر المنحدر صار قريبا وسيكون مؤلما .

NTV

نزوح نحو الجنوب قامت به السفيرة الأميركية دوروثي شيا تحت عنوان زيارة توجيهية إلى اليونيفيل لمساعدتها على فهم أفضل لقضايا وتعقيدات ودور مهمة القوات الدولية على الخط الأزرق وفق ما جاء في بيان صادر عن السفارة الأميركية.

OTV

في انتظار اتضاح الصورة، وريثما يصل وزير الخارجية الفرنسية لبيروتن وما يمكن ان تحمله لقاءاته ومواقفه من مؤشرات، على وقع استمرار محاولات التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، لا يزال التعويل على انتاجية حكومية أكبر في العمل، بتعاون كامل مع مجلس النواب.

LBC

يستمر البطريرك الراعي محط اهتمام ومتابعة بعد طرح الحياد وبعد الموقف العالي السقف الذي أدلى به لراديو الفاتيكان.

الميادين

أمر رئيس الحكومة ​العراقية ​مصطفى الكاظمي​، القوات العسكرية العراقية، بالتحرك الفوري نحو منطقة الطارمية شمال ​بغداد​ للقبض على منفذي الهجوم الذي قتل فيه آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة.

الجزيرة

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في ​اتصال​ هاتفي، مع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

العربية

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في ​الاتحاد الاوروبي​ ​جوزيف بوريل​ عن انعقاد اللجنة المشتركة المنبثقة عن ​الاتفاق النووي​ قريباً، مشيراً الى رسالة ​وزير الخارجية​ الايراني ​محمد جواد ظريف​، حول عدم التزام البلدان الاوروبية بالاتفاق النووي.