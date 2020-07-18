لبنان الحر

إستقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر السفارة في بيروت، سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي. وتم خلال اللقاء إستعراض مجمل التطورات المحلية والإقليمية، والبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صوت لبنان

أكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي "ان حياد لبنان يخدم الجميع ويحرر الجميع ويساعد المترددين أولاً ومن أجلهم ننادي بالحياد، ولن نتراجع لأنه خير للجميع، والحياد ليس مشروعاً سياسياً بل عودة الى الجذور والثقافة اللبنانية وحضارتنا اللبنانية وكياننا اللبناني الذي يميز لبنان بين كل الشعوب، ولن نتخلى يوماً عن هذه الارض".

radio orient

أسف النائب هادي حبيش خلال لقاء تكريمي أقيم على شرفه في منطقة جبل أكروم – عكار، "لأن الأمور ما زالت تتراوح مكانها على الصعيدين الاقتصادي والمالي، في ظل غياب الرؤية لدى الحكومة والإصلاحات والمكابرة ورمي التهم على الماضي المبني للمجهول"، لافتاً إلى أن "الاتهامات وفيرة والمتهمين مجهولون، وتصح تسمية هذه الحكومة بامتياز بحكومة راجح".

اذاعة النور

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، اجتماعاً للجنة وضع الاستراتيجية للنفايات، حضره وزيرا البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والداخلية والبلديات محمد فهمي، إدغار شهاب، مستشاراً رئيس الحكومة أسعد عيد والياس عساف ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.

صوت المدى

استقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة، السفير البريطاني في لبنان كريس رامبليغ، وجرى البحث في المساعدات الدولية للبنان والأوضاع المالية والاقتصادية.