بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الروسي، تطورات الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، معربين عن استعداد روسيا للاضطلاع بدور الوسيط بين البلدين.

أمر الرئيس الروسي باجراء مناورات عسكرية مفاجئة يشارك فيها 150 ألف جندي ومئات الطائرات والسفن لضمان أمن روسيا في جنوب غرب البلاد، وستجري في البحر الأسود وبحر قزوين وغيره.

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفياً التصعيد العسكري الأخير على الحدود بين أذربيجان وأرمينا، مع نظيره الأذربيجاني المعين حديثاً جيحون بيراموف. ودعا "وزير الخارجية الروسي الطرفين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واتخاذ تدابير لخفض التوتر في المنطقة".

كشفت تركيا عن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة انقلاب 15 تموز 2016، وشملت احتجاز الأجهزة الأمنية 282 ألفا و790 شخصاً واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر.

أعتذر رئيس وزراء مالي، بوبو سيسي، عن تجاوزات ارتكبتها قوات الأمن التي فتحت النار الأسبوع الماضي على متظاهرين مناهضين للحكومة، رافضاً مطالب المعارضة بتنحي الرئيس إبراهيم كيتا. وقال "للأسف حدثت تجاوزات.. إنه أمر محزن للغاية.. نعتذر عن كل ذلك".

قال القائد البحري الأمريكي الأميرال فيليب سوبيك، إنه تم إخماد كل الحرائق على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بعد نشوبها على مدى أيام أثناء الرسو في سان دييغو، لكن من غير الواضح إن كان من الممكن إنقاذ السفينة وإعادتها للعمل.