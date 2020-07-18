بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين هاتفياً مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "مجمل المسائل المتعلقة بدفع العملية السياسية إلى الأمام بقيادة ومن قبل السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254". وبحثا على وجه الخصوص التحضيرات للاجتماع القادم الذي ستعقده اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

دعا الجانبان الروسي والسوري، الولايات المتحدة إلى التوقف عن الممارسات الهادفة لزعزعة استقرار الوضع في سوريا، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة، وتسليم السيطرة على جميع الأراضي السورية المحتلة، للحكومة السورية. وذكر بيان مشترك، نشره المقر الروسي- السوري لتنسيق عودة اللاجئين السوريين، أنه "من أجل الحصول على إمكانية العيش في الركبان، ولإطعام أسرهم، يضطر السكان الذكور في المخيم، للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة". و"إن احتلال الولايات المتحدة وحلفائها لبعض الأراضي السورية، يزيد من معاناة المدنيين، ويؤخر العودة إلى الحياة السلمية في البلاد".

أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو انسحاباً مفاجئاً من الترشح لانتخابات مجلس الشعب قبل يومين على موعدها. دون أن يشير إلى الأسباب التي دفعته لذلك، مكتفياً بتوجيه الشكر لمن شاركه "بعواطفه ومشاعره لدعم الحملة الانتخابية لنيل عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث".

أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش هاتفياً مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أزمة سد النهضة الإثيوبي، وأكد الرئيس المصري خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

أشار المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي الى أن الجيش وجه رسائل "للمتفرجين" في الخارج والداخل، مفادها أنه يرصد جيداً مصراتة ومطار معيتيقة وقاعدة عقبة بن نافع "الوطية". وقال أن "الطرف الآخر حاول بث شائعات حول انسحاب الجيش من مناطق تمركزه غرب سرت، والواقع عكس ذلك حيث أن قيادة الجيش دعمت خطوط الدفاع بإمكانيات كافية للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي".

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية بقطاع شمال دارفور عن ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين كانوا متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا. ومجموع المرتزقة 160 شخصا بينهم سوريان.