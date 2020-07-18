الأخبار/ هادي أحمد

قال رغم رفض الجيش اللبناني، أجرت قوات اليونيفيل في جنوب لبنان تجربة لطائرة عسكرية استطلاعية فوق موقع دير كيفا الفرنسي في الجنوب. الطائرة التي تملكها القوة الفرنسية تحديداً هي أميركية الصنع، تُستخدم لأغراض عسكرية، ويُطلق عليها "بلاك هورنت 3"، من إنتاج شركة"FLIR"، ومع أنها تتشابه والطائرات في السوق، لكنها تُصنّف طائرة عسكرية حديثة وتحمل ثلاث كاميرات فائقة الدقة: واحدة حرارية واثنتان بصريتان.

الأخبار/ ليا القزي

تحت عنوان الاتحاد الأوروبيّ: لسنا واشنطن... وجود حزب الله في الحكومة لا يعنينا كتبت ليا القزّي: تُعدّ "مجموعة الأزمات الدولية Crisis Group" تقريراً جديداً عن لبنان، موضوعه كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع الأزمة اللبنانية، وما هي الإجراءات التي قد يُقدم عليها لمُساعدة البلد. وقالت إنّ الأفكار الأولية التي جمعها العاملون في المجموعة تُشير إلى أنّ الأوروبيين - خدمةً لمصلحتهم - حريصون على الاستقرار في لبنان، ولا يعتقدون أنّ الفراغ يُضعف حزب الله ولكنّهم لن يُقدموا أي مساعدة مالية للدولة.

الجمهورية/ جورج شاهين

تناول مسلسل الأحداث الصادمة لمعظم اللبنانيين، والتي يأتي بها كل صباح، وفي كثير من القطاعات الحيوية والخدماتية، وقال أياً كانت السيناريوهات المرتقبة لمستقبل الوضع في لبنان، لم يتوافر الإجماع السياسي والديبلوماسي سوى على توقّع ما هو اسوأ مما نعيشه اليوم. وإن كانت المراجع الأمنية لا تقرّ بذلك، إلّا أنّها اتخذت الاحتياطات لمعظم الاحتمالات السلبية على قاعدة، أنّ "الأمن الاستباقي" هو أفضل الخيارات المتاحة على رغم من كلفتها. وأضاف إنّ الاحصائيات والدراسات التي أُجريت في معظم المناطق الشعبية وخصوصاً تلك التي تجمع بين أكثرية سكانها أصحاب الدخل المحدود والمتوسّط، تشير إلى قدرات متفاوتة على الصمود تمتد من 3 أشهر إضافية إلى 6 أشهر، وهي مضمونة جرّاء بعض المدخّرات المالية المحفوظة ولذلك، فإنّ القراءة الاجتماعية ترى أنّ المجاعة الواسعة النطاق باتت في وقت قريب، نتيجة المِهَل التي تُؤجّل الانهيار الكامل إلى مرحلة ليست ببعيدة.

الشرق/ يحيى جابر

تحدّث عن الوضع الراهن في البلاد وقال إنّ الحياة السياسية في لبنان تَحفَل بحركة لافتة، يدخل فيها الخارج مع الداخل، ويخيّل لكل متابع من بعيد وقريب، أنّ هذا البلد بـ"ألف خير" حيث تتواصل الزيارات واللقاءات والاجتماعات وإعلان المواقف، فيما واقع الحال غير ذلك تماماً، وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، وأضاف أنّ الانظار تتجه إلى الآتي من الأيام، علّها تحمل في ثناياها "بوادر خير"، رغم العثرات والتعقيدات المتعدّدة المصادر والمضامين والأهداف، وهذا يضع لبنان أمام واقع مفتوح على كل الاحتمالات، في وقت أنّ اللبنانيين على وجه العموم، يعانون "الأمرّين".

الديار/ دوللي بشعلاني

تكلّمت عن بعض الأزمات التي يعاني منها لبنان خصوصاً المتعلّقة بالكهرباء والنفايات وتفلّت سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، وقالت إنّ لبنان يُعوّل على دعم الدول الصديقة له للخروج من المأزق الاقتصادي المالي والنقدي، ولا سيما على الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا. وتحدّثت عن الاهتمام الفرنسي الذي يبرز بالزيارة الرسمية المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى لبنان الذي يصل إلى بيروت مساء الأربعاء المقبل في 22 تمّوز الجاري والتي تستمرّ يومين، حيث سيُجري لورديان يوم الخميس لقاءاته مع كبار القادة والمسؤولين اللبنانيين للبحث في شؤون المنطقة، وفي ضرورة إجراء الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة منها في أسرع وقت ممكن، لكي يتمكّن لبنان الخروج من المأزق ومن الحصول على أموال مؤتمر "سيدر".