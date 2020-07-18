روسيا اليوم

بعد فشل المباحثات.. قمة إفريقية مصغرة الثلاثاء المقبل حول سد النهضة الإثيوبي

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن قمة إفريقية مصغرة للتداول حول سد النهضة الإثيوبي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 تموز. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تغريدة على "تويتر"، إن السودان تلقى دعوة من جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة. وأضاف عباس "نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد".

وكانت المباحاثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الإفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

روسيا اليوم

لافروف يطلع نظيره الصيني على حيثيات الحوار بين موسكو وواشنطن حول مشاكل مراقبة التسلح

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، مع نظيره الصيني وانغ يي، بعض القضايا الملحة والمسائل الآنية، على جدول الأعمال الثنائي والدولي. وبحث الوزيران، خلال ذلك الاستعدادات لقمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والوضع الأمني ​​العالمي، وكذلك الوضع في مختلف مناطق العالم، وعمليات التكامل في القارة الأوراسية، وأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس هذا العام برئاسة روسيا الاتحادية. وأبلغ لافروف، نظيره الصيني، بسير الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، حول مشاكل مراقبة التسلح، في سياق مهمات الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي. من جانبه، أبلغ الوزير الصيني، نظيره الروسي، بنتائج مؤتمر الفيديو الذي تم أمس بين وزراء خارجية "دول آسيا الوسطى زائدا الصين".