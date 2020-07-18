الوكالة الوطنية للإعلام

لقاء نعمه والهيئات الاقتصادية ناقش أوضاع القطاع الاقتصادي

عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لقاء مطول بين وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، تم خلاله مناقشة العديد من النقاط والمواضيع التي تتعلق بالقطاع الخاص بمختلف قطاعاته والمؤسسات وكيفية المساعدة في التخفيف من معاناتها وتحسين بيئة الأعمال.

وكالة أنباء رويترز

أردوغان: خطوات مصر في ليبيا غير مشروعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خطوات مصر في ليبيا ودعمها لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر غير مشروعة. وجاء تصريح أردوغان تعليقاً على تدخل محتمل من مصر في الصراع الليبي والذي ساندت فيه أنقرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنية المعترف بها دولياً في طرابلس على صد هجوم من الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على العاصمة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس التونسي يطالب الأحزاب بتقديم ترشيحاتها لاختيار خليفة الفخفاخ

طالب رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بتقديم مقترحاتها حول الشخصية التي ستخلف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ والتي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه قد تم تحديد الآجال إلى يوم الأربعاء 22 تموز المقبل. وكان الفخفاخ قد تقدم باستقالته، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد الاجتماع الذي عقد في قصر قرطاج.

وكالة أنباء شينخوا

شي يرأس اجتماعا للقيادة بشأن أعمال السيطرة على الفيضانات

ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اجتماعاً للقيادة بشأن أعمال السيطرة على الفيضانات والإغاثة منها. وشدد شي على أهمية وضع حياة الشعب وممتلكاته في المقام الأول واتخاذ تدابير أكثر قوة للقيام بعمل جيد في السيطرة على الفيضانات والإغاثة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.