الشرق الأوسط 12-7-2020

رصد مذنب نادر لن يتكرّر ظهوره قبل 6800 سنة

رُصد المذنب "نيووايز" وهي الفرصة التي يستمر حتى 19 يوليو الحالي، ولن تتكرّر مرة أخرى قبل 6800 سنة، وفق تقرير نشره الموقع العلمي "ساينس أليرت". ويقول التقرير إن "المذنب وصل في 3 يوليو الحالي إلى نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الشمس في مدارها)، وبدأ الآن رحلته البطيئة والطويلة إلى المناطق الخارجية من النظام الشمسي، حيث بدأ في الابتعاد عن الشمس، وكانت أول فرصة مسائية لرؤيته بالأدوات الفلكية بعد غروب شمس (الأحد) الماضي، حيث كان على ارتفاع 5 درجات فوق الأفق الشمالي الغربي.

الجمهورية 16-7-2020

تجربة الإيدز سلاح ضد كورونا

رغم أن الجهود العملية لم تنجح حتى الآن في تطوير لقاح يقي من الإصابة بالفيروس المسبب للإيدز، كشف الباحثون أخيراً أن المكتسبات العملية التي تراكمت منذ ذلك الحين تعود بالنفع في الوقت الحالي، في ظل سعي العلماء إلى إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وكانت وزيرة الصحة والشؤون الإنسانسة الأميركية السابقة قد أكدت أن تطوير لقاح ضد فيروس "HIV" سيستغرق عاماً أو عامين لكن هذا التوقع لم يصدّق. وكان الباحثون تعلموا أموراً كثيرة حول الجهاز المناعي لدى الإنسان، بفضل الجهود الساعية إلى تطوير لقاح ضد فيروس فقدان المناعة المكتسب، وأضافت أن هذا التقدّم الذي تم إحرازه في مجال اللقاحات، هو الذي أتاح البنية التحتية الضرورية للبحث وإجراء التجارب السريرية وتبعاً لذلك فإن الجهد لم يذهب سدى، وأضافت أن الفيروس المسبب للإيدز معقد بشكل بالغ، ولذلك لم تنجح جهود كبيرة من العلماء لكن ثمة أسباباً تدفع إلى الأمل في أن يكون كورونا المستجد خصماً أقل عناداً، لكن الجهود التي بذلت في تطوير لقاح ضد "HIV" هي التي تسرع عملية تطوير لقاح ضد كورونا.

الجمهورية 16-7-2020

تشيلي تستعين بكلاب للتعرّف على المصابين بالفيروس

بدأت الشرطة في تشيلي بتدريب كلاب بوليسية للتعرّف على المصابين بفيروس كورونا المستجد من خلال رصد وجوده في العرق الذي تفرزه أجسامهم، وأوضحت الشرطة أن الكلاب المختارة لهذه المهمة وبينها ثلاثة من فصيلة غولدن ريتريفر وواحد من نوع لابرادور تبلغ أعمارها 4 أو 5 سنوات، كانت تستخدم سابقاً للبحث عن المخدرات أو المتفجرات أو الأشخاص المفقودين، وتمتلك الكلاب عدداً كبيراً من المستشعرات الشميّة يبلغ 330 مليوناً وتتمتع بقدرة على التعرف على الروائح تفوق بـ 50 مرة قدرة الإنسان.

النهار 16-7-2020

الناسا تطلق في 30 تموز مسبار برسفيرنس الأكثر تطوراً بحثاً عن جراثيم في المريخ

تطلق الولايات المتحدة الأميركية في 30 تموز الجاري باتجاه المريخ أحد أكثر مسباراتها تطوراً، وهو مركبة كبيرة بست عجلات في محاولة للعثور على أدلة بأن جراثيم فعلية كانت تجوب مياه الكوكب الأحمر قبل ثلاثة مليارات ونصف مليار سنة، وستستمر رحلة برسفيرنس لأكثر من ستة أشهر وفي حال هبط الروبوت على سطح المريخ من دون أن تلحق به أضرار، سيبدأ استكشافاً عملياً على سنوات عدة بغية أخذ عشرات العينات الصخرية ويحفظها على أن ينقلها روبوت آخر في المستقبل إلى الأرض.