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صحياً كورونا يتوسع، سياسياً أسئلة البدايات تطرح من باب الحياد بين مؤيد ومعارض أو متريث، ليدخل ال "مع" وال "ضد" في اصطفافات سياسية وطائفية. واليوم شهد مقر البطريركية المارونية الصيفي، اجتماعاً بين البطريرك الراعي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي رأى أن الحياد قرار مطلوب منا ومن الآخرين لكي يطبق.

المنار

على انتشاره يبقى فيروس كورونا، وعند مواجهته يقف اللبنانيون، ولهذا يعقد وزير الصحة غداً اجتماعاً لتقييم الوضع وتقديم اقتراحات إلى مجلس الوزراء لتدارك الأمور قبل استفحالها، وللتشدد بالإجراءات على بوابة المطار، ومراقبة الوافدين والمصابين والمخالطين، تطويقاً للمرحلة الرابعة الخطيرة قبل فوات الأوان.

nbn

في نهاية هذا الأسبوع، لم يتصدر المشهد السياسي سوى عنوان "الحياد"، الذي يعطيه البطريرك الماروني أولوية، معتمداً نهجاً تفسيرياً لمشروعه، ونافياً أن يكون طرحه طائفياً أو فئوياً.

mtv

وفي اليوم السابع لم يسترح الصرح البطريركي في الديمان. البطريرك الماروني واصل للأحد الثالث على التوالي مطالبته بالحياد. الوفود الشعبية، شبابية وغير شبابية، تدفقت لتأييد البطريرك الراعي، كما حضر وفد سياسي رفيع يمثل "التيار الوطني الحر"، برئاسة النائب جبران باسيل. زيارة الوفد طرحت أكثر من إشكالية، تبدأ بشكلية الدعوة والكلمة المكتوبة لباسيل، وصولاً إلى عمق الموقف وجوهر المضمون.

NTV

نصحو على حياد، نغدو على حياد، نصلي للحياد، ونتناول ليلاً آخر وجبات الحياد. هي عبارة تتصدر عظة الأحد للأسبوع الثالث على التوالي.

OTV

زيارة لافتة في توقيتها ومضمونها قام بها للمقر البطريركي الصيفي، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ليخرج بعد لقاء وغداء تلبية لدعوة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي، ويميز بين التحييد الذي طالما نادى به "التيار الوطني الحر" وشكل الإطار العام للسياسة الخارجية اللبنانية الرسمية على مدى سنوات من جهة، والحياد الذي يجب أن يكون متبادلاً، واضعا "التيار" في خدمة رأس الكنيسة لتحقيق مصلحة لبنان.

LBC

أسبوع حافل، ديبلوماسياً ونقدياً وتفاوضياً وحكومياً، كما مزدحم بالوفود، فيما تبقى حجرة الحياد التي ألقاها البطريرك الراعي في المياه اللبنانية الراكدة، تتحرك بقوة، أما الهاجس الأساس الذي يقض مضاجع اللبنانيين، فيبقى جائحة كورونا التي ما زالت أعداد الإصابات فيها تسجل نسباً مقلقة.

الميادين

أدلى ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ وزوجته ​أسماء الأسد​، بصوتيهما في ​انتخابات​ مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وذلك في المركز الانتخابي بوزارة​ شؤون ​رئاسة الجمهورية​.

الجزيرة

أعلن رئيس الوزراء ​الجزائر​ي عبد العزيز جراد أنّ التدابير الاحترازيّة المتّخذة لكبح انتشار ​فيروس كورونا​ المستجدّ ألحقت ضرراً كبيراً باقتصاد​ البلاد التي تُعاني أيضاً من تراجع أسعار ​النفط​.

العربية

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​، عن تسجيل 289 إصابة جديدة بـ​فيروس كورونا​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17 ألفاً و15، مؤكدةً تسجيل خمس ​وفيات​ جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 269.