لبنان الحر

طالب رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، بـ"الخروج من حال التردد والسير بطروحات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ​الراعي​، لأن ‏لا أحد يساعد قبل أن نساعد أنفسنا".

صوت لبنان

أكد الوزير السابق ​ميشال فرعون​ أنه ‏لم نغط أي عضو يحاول دعم أية صفقة مشبوهة في ​بلدية بيروت​، ولن نفعل.

radio orient

اعتبر النائب السابق ​نضال طعمة​ أن الحديث عن حياد ​لبنان​، يعيد ​النقاش​ السياسي في البلد إلى المنطلق السيادي، ولا يعني ذلك في حال من الأحوال، تخلي لبنان عن موجبات التزاماته الهوية العربية.

اذاعة النور

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أن "زيارة رئيس ​الحكومة​ حسان دياب إلى ​الديمان​ هي زيارة فاشلة ولم تقدم أو تؤخر وهي لزوم ما لا يلزم"، مشيراً إلى أن "هذه الحكومة هي حكومة تحاصص ومحاصصة".

صوت المدى

سأل الوزير السابق ​غسان عطالله​ "هل من ضمانات في حال مشينا بالحياد لوقف تدخل السفارات في سياستنا الداخلية وافتعال الفتن ولفك هذا الحصار عنا من دون رضوخنا للتوطين والتجنيس؟