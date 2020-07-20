أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق داخل مصنع للنسيج في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقيَة، على خلفية سلسلة حوادث غامضة شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. ويأتي ذلك بعد ساعات من ورود تقارير عن وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان دون وقوع إصابات.

أوقفت قوات الأمن التركية 27 مشتبهاً في عملية أمنية بمدينة اسطنبول ضد تنظيم "داعش" الإرهابي يشتبه أنهم يخططون لشن عمليات إرهابية، وضبطت العناصر الأمنية في العملية العديد من الوثائق والمعدات الرقمية.

رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التعهد بالاعتراف بأي نتيجة محتملة للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وقال "لست خاسراً جيداً، لا أحب تكبد الهزائم. لا أخسر كثيرا ولا أحب أن أخسر". واعتبر ترامب، أن التصويت الإلكتروني في الانتخابات، الذي طرحه الديمقراطيون كخيار لضمان إجراء الاقتراع رغم استمرار جائحة فيروس كورونا، قد يؤدي إلى "تزوير الانتخابات".

شهدت مدينة بورتلاند الأميركية أعمال شغب جديدة رافقت المظاهرات المتواصلة فيها، على خلفية الخلافات بين السلطات المحلية والفدرالية بشأن كيفية التعامل مع الوضع. وأكدت شرطة بورتلاند، أن حشوداً من المتظاهرين تجمعوا في مختلف أنحاء المدينة، وأن مجموعة كبيرة من المحتجين توجهت إلى محطة سيارات أمام مركز للشرطة في شمال المدينة حيث قاموا بإغلاق الطرق المحيطة وإضرام النار في سيارات شرطية وكسر زجاجاتها وإهانة الضباط، ونجحوا في نهاية المطاف باقتحام المبنى وتسللوا إليه وسرعان ما أضرموا النار فيه، مشيراً إلى أن كثيراً منهم كانوا مسلحين بعصي ودروع. وتمكنت الشرطة من تقسيم المحتجين في المنطقة إلى مجموعات صغيرة واستعادة النظام.

حذر السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين، من أن روسيا ستجد طريقة لمعاقبة أولئك الذين يفرضون عقوبات شخصية ضد المواطنين الروس، في إطار قضية ماغنيتسكي.

أفادت وسائل إعلام بأن عنصراً في البحرية الأميركية يواجه اتهامات بتسليم بيانات سرية إلى مواطن روسي، ويقول المدعون إن البحار العسكري تشارلز بريغز الذي كان حينئذ بين العسكريين المرابطين في قاعدة أوفوت الجوية في ولاية نبراسكا، سرق بيانات سرية من حاسوب حكومي في قرابة التاسع من كانون الثاني عام 2019 وسلمها إلى شخص آخر يحمل الجنسية الروسية لم يكن مخولاً بالاطلاع عليها.