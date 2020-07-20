نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقلت عن مصادر التيار الوطني الحر قولها إن عودة الرئيس سعد الحريري وعودة الطبقة السياسية إلى الحكم تعني بالنسبة إلى الناس انتفاضة جديدة في الشارع لتسأل: هل يمكن الدخول إلى تسوية جديدة لم توفر لها الخلفية والسند الإقليمي والدولي، وهل يمكن أن تدخل مثل هذه التسوية من دون أن تستفز الشارع إذا لم تكن هناك مساعدات مالية تضخ في السوق، مضيفة أن التيار الوطني الحر لا يدخل في تسوية محلية من دون بوادر أو سند إقليمي وخارجي.

نداء الوطن/ رنده تقي الدين

نقلت عن مصدر ديبلوماسي فرنسي قوله إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت يوم الأربعاء ستكون مناسبة جديدة للتكرار وبقوة مشاعر قلق الفرنسيين ودعوتهم الحكومة لإقرار الإصلاحات، والتأكيد أن المخرج الوحيد من الأزمة هو أن يقبل لبنان بإعادة هيكلة اقتصاده مع صندوق النقد الدولي، على أن تكون مواقف المسؤولين اللبنانيين موحدة. وأضافت نقلاً عن مصدرها أن الوزير الفرنسي سيركز على ضرورة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة.

الديار/ هيام عيد

رأت أن حركة اللقاءات والاجتماعات السياسية توحي بوجود محاولة تجرى من وراء الكواليس في المقررات الرسمية كما لدى المرجعيات الدينية لتطويق واستيعاب ترددات الأزمة الاجتماعية. ولفتت إلى أن الأنظار الدولية تتجه إلى الحكومة من أجل متابعة ما ستؤول إليه خطتها من أجل استعادة التعافي.

الجمهورية/ شارل جبور

قال إن واشنطن تريد حكومة جديدة في لبنان تقود مرحلة انتقالية قبل الانتخابات الأميركية، و"حزب الله" يريدها بعد هذه الانتخابات تجنباً لتنازلات قد لا يضطر إليها في حال سقوط الرئيس ترامب، متسائلاً لمن ستكون الغلبة؟ لواشنطن أم "لحزب الله"؟