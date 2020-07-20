the guardian

ترامب يرفض الالتزام بقبول نتيجة الانتخابات مع تقدم بايدن في استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع للرأي أجري يوم الأحد أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن يتقدم على دونالد ترامب بنسبة 15٪ بين الناخبين المسجّلين على المستوى الوطني كما سجّل تقدماً بـ20 نقطة في ما يتعلق بمن يثق به الأميركيون للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. وفي نفس استطلاع الرأي الذي أجرته "واشنطن بوست" وقناة "إيه بي سي نيوز" تقدّم بايدن بنقطتين في شهر آذار وتقدم بعشر نقاط في أيار. ومن بين المستطلعين الذين قالوا إنهم سيصوتون بالتأكيد في تشرين الثاني، يتقدم بايدن بنسبة 11٪ على الرئيس الأميركي ترامب. كما نشرت قناة "فوكس نيوز" استطلاعاً للرأي يوم الأحد وضع بايدن في المقدمة بالنسبة إلى التعامل مع فيروس كورونا والعلاقات العرقية والاقتصاد كما أظهر الاستطلاع تقدم بايدن بثماني نقاط على الصعيد الوطني. في مقابلة تلفزيونية أجريت مع الرئيس ترامب يوم الجمعة، قال الأخير "لست أخسر، لأن استطلعات الرأي هذه كاذبة" ورفض القول ما إذا كان سيقبل بالنتيجة إذا فاز بايدن في تشرين الثاني. قال ترامب ، "سوف أرى، لن أقول نعم فحسب ولن أقول لا وهذا كان رأيي في الانتخابات السابقة."

the guardian

قادة الاتحاد الأوروبي يتجادلون بشأن حزمة المساعدات للتعافي من تأثيرات "كوفيد-19"

اتهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، نظيره الهولندي باستخدام نفس الأساليب التي استخدمها القادة الشيوعيون السابقون في بلاده يوم الأحد، حيث اشتبك قادة الاتحاد الأوروبي علناً خلال مفاوضات متوترة وعنيفة حول شروط الميزانية المقترحة بقيمة 1.8 تريليون يورو وحزمة الانتعاش الخاصة بالاتحاد. وشهد اليوم الثالث الصعب من قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تحركاً نحو الاتفاق حيث امتدت المحادثات حتى ساعات متأخرة من الليل ، لكنها كشفت عن الانقسامات العميقة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. وسأل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الذي يترأس القمة، القادة "هل نحن قادرين على بناء الوحدة والثقة في أوروبا أم أننا سنقدم وجه أوروبا الضعيفة التي تقوضها الريبة؟" ويخوض الزعماء مناقشات مكثفة حول حجم صندوق التعافي للدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا وميزانية الاتحاد الأوروبي التي تمتد لسبع سنوات والمعروفة باسم الإطار المالي المتعدد الذي من المقرر أن يبدأ العام المقبل.

روسيا اليوم

داوود أوغلو يشن هجوماً جديداً على أردوغان: حوّل حزب العدالة والتنمية لتشكيل عائلي

شن رئيس حزب "المستقبل" رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو هجوماً جديداً على رفيقه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية قائلاً إنه "حوّل الحزب لتشكيل عائلي". وقال داود أوغلو، في كلمة خلال لقاء جماهيري في مدينة قونيا، مسقط رأسه، أمس الأحد إنه كانت هناك محاولة للانتقام منه داخل حزب العدالة والتنمية لأنه قال الحقيقة ودعا إلى دولة جديدة، مضيفاً: "لم يجيبوا عن تساؤلاتي، ولم يستطيعوا القول إنني على حق، فردوا علي بالقول أخرج من هذا الحزب، وطردونا، فللمرة الأولى في تاريخ الحزب أرسلوا زعيم الحزب إلى لجنة التأديب مع طلب الإقالة لمجرد أنه قال الحقيقة ودعا إلى بناء دولة جديدة"، في إشارة إلى قرار تحويله إلى لجنة التأديب بالحزب عقب تصريحات أدلى بها في أبريل العام الماضي قبل أن يقرر الاستقالة من الحزب الذي تولى رئاسته في الفترة من 2014 إلى 2016 حيث استقال من رئاسة الحزب والحكومة احتجاجاً على تدخل أردوغان في صلاحياته كرئيس للوزراء ورفضه للنظام الرئاسي. وأضاف داود أوغلو، رداً على ما يثار بشكل متكرر عن تخليه عن القضية التي قام من أجلها حزب العدالة والتنمية: "قلتها ذات مرة، وأقولها مرة أخرى، لم نتخلّ عن القضية، لقد تخلينا عن أولئك الذين تخلوا عن القضية، تخلينا عن أولئك الذين صنعوا الأغنياء، والذين جلبوا أقاربهم إلى السلطة". وانتقد داود أوغلو التحالف القائم بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية قائلاً: "عندما حصلوا على 50 +1 في المائة من أصوات الناخبين، أصبحوا ممثلين لفهم استبدادي وإقصائي لـ49 في المائة من الشعب، وباتوا يخوّنون أي شخص يفكر بشكل مختلف عنهم".