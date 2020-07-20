الوكالة الوطنية للإعلام

فرعون: متى يحاسب مسؤولو الانهيار والنهب؟

غرد الوزير السابق ميشال فرعون على "تويتر": "‏لم نغطّ أي عضو يحاول دعم أية صفقة مشبوهة في بلدية بيروت، ولن نفعل. تحرك المحافظ وعضو المجلس أنطوان سرياني في محله، فالسمسرات مرفوضة وثروة البلدية بالليرة اللبنانية تبخرت وأصبحت قيمتها 10 في المئة. فقروا اللبنانيين وفقروا أكبر بلدية في لبنان. متى يحاسب مسؤولو الانهيار والنهب؟"

وكالة أنباء رويترز

الاتحاد الأوروبي يمدد قمته يوماً آخر بعد الوصول لطريق مسدود بشأن خطة إنعاش

أخفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم السبت في الاتفاق على صندوق تحفيز ضخم لإنعاش اقتصاداتهم التي تضررت من فيروس كورونا بعد مفاوضات شاقة على مدى يومين، ولكنهم مددوا قمتهم يوماً آخر في محاولة للتغلب على خلافاتهم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البنتاغون يعلن تفوق الولايات المتحدة الأميركية في المجال النووي

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر خلال اجتماع مع أفراد وموظفين مدنيين في البنتاغون وعائلاتهم، أن الولايات المتحدة الأميركية تتفوق على خصومها النوويين وتعتزم الحفاظ على هذا التفوق. وقال إسبر "نحن نحافظ على قدرة الثالوث النووي، حيث يعد أكثر استعداداً للقتال من خصومنا ومنافسينا". وأضاف "سنواصل الحفاظ على هذا التفوق في السنوات المقبلة"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على تحديث أسلحتها وقيادتها ونظام اتصالاتها ومراقبتها في المجال النووي. وبحسب إسبر، فإن جميع إجراءات البنتاغون في هذا المجال تهدف فقط إلى احتواء النزاعات المسلحة المحتملة.

وكالة أنباء شينخوا

مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي: مصر لن تدخر جهداً في دعم ليبيا ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة

أكد مجلس الدفاع الوطني بمصر، في اجتماعه اليوم (الأحد) برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهداً في دعم ليبيا، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن المجلس ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية. وأكد مجلس الدفاع الوطني المصري على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، بحسب راضي.