TL

الأنظار متجهة إلى الجلسة الحكومية المقرر عقدها غداً في قصر بعبدا والتي يتصدر جدول أعمالها التدقيق المالي الجنائي ويتوقع أن يتخذ القرار بالشركة التي سيتم اعتمادها بعدما يقدم وزير المالية عرضه عن الشركات التي تفاوض معها.

المنار

بعد تقنين غير محتمل بشر وزير الطاقة بانفراج كهربائي، وأتبعه وزير الاقتصاد برعاية خاصة لمادة المازوت حتى تصل إلى مستهلكيها.

nbn

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريح له من بيت الوسط، أن "رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حريص على استقرار وازدهار لبنان وهذا الوضع ليس غريباً عن عائلة الحريري"، لافتاً إلى أن علاقات رئيس الحكومة حسان دياب ليست مقطوعة مع الدول العربية وهو لم يقصد الحريري في كلامه".

mtv

كابوس كورونا يعود بقوة . فبعد مرور أسبوع على الارتفاع اليومي لعدد المصابين توفي اليوم أول طبيب لبناني بالكورونا، فتحول بذلك من مكافح ومحارب ضد الوباء إلى ضحية له . واللافت قول وزير الصحة إن لبنان أضحى في منزلة بين المرحلتين الثالثة والرابعة . فهل ما زلنا قادرين على عدم الانزلاق إلى المرحلة الرابعة وبالتالي منع التفشي المجتمعي للوباء؟

NTV

يضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل ما تبقى لديه من آمال على هذا المشروع الذي من شأنه أن يجري مسحاً شاملاً للحسابات في إدارات الدولة لا في مصرف لبنان فحسب ونقل النائب الياس بوصعب عن عون اليوم أنه مصر على المضي في العملية الاصلاحية حتى النهاية وهي تبدأ بتحقيق شفاف ودقيق في الحسابات المالية.

OTV

الحياد هو الصفة القانونية لبلد ما يمتنع عن المشاركة في أي حرب أو نزاع بين البلدان الأخرى ويلتزم مسافة واحدة من جميع الأطراف المتحاربة مع ضرورة اعتراف الدول الأخرى بحيادية هذا البلد .

LBC

ماذا عن خطة التعافي الاقتصادي؟ الخطة ستخضع للتعديل بالتعاون مع الاستشاري الدولي lazard وأن هذا التعديل سيطال في شكل خاص إعادة توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

الميادين

أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "​روسيا​ تعاونت بنجاح مع ​جورجيا​ و​أوكرانيا​، خلال إجلاء المواطنين الروس العالقين في هاتين الدولتين بسبب وباء ​فيروس كورونا​ المستجد، وهذا البرنامج، ليس فقط قام بتوحيدنا جميعاً، بل وحدنا أيضاً مع دبلوماسيين ومسؤولين وناشطين، من البلدان التي نواجه معها بشكل عام مشاكل سياسية، وتوجد لدينا معها خلافات كبيرة".

الجزيرة

أطلقت ​الإمارات​ العربية المتحدة مسباراً في أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب ​المريخ​، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي في ​اليابان​، ومنصة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. وأفادت رئيسة المشروع ووزيرة الدولة لشؤون العلوم المتقدمة، سارة الأميري، بأنه "شعور لا يوصف. هذا مستقبل الإمارات. ننتظر الآن لحظة انفصال المسبار عن الصاروخ، والمتوقع حدوثه بعد نحو ساعة من الانطلاق".

العربية

بحث مجلس القضاء الأعلى العراقي مع وزير الخارجية الإيراني إمكانية تدويل قضية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني. وأكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، أن رئيس المجلس فائق زيدان بحث مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إمكانية تدويل قضية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.