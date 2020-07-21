لبنان الحر

لفت رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال أرسلان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى "أننا سمعنا في اليومين الأخيرين ما قاله رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ حول المصالحة الدرزية لذلك أردنا توضيح ما حصل؛ في 15 حزيران الفائت تكرم دولة الرئيس ​نبيه بري​ مشكوراً بعقد اجتماع مصالحة طَرحَ فيه تشكيل لجنة سياسية لطرح كل الأمور الخلافية على الساحة ليصار إلى حلها عن طريق التفاوض، ومنها المشاكل الدموية ومعالجتها ومعالجة الأسباب التي أدّت إليها وذهب ضحيتها شهداء أبرياء".

صوت لبنان

لفت ​وزير الطاقة​ و​المياه​، ​ريمون غجر​ في ​مؤتمر​ صحافي إلى "أنني قلت أكثر من مرة إذا موضوع ​الفيول​ لم يحل سيؤدي ذلك إلى سوء تغذية بـ​الكهرباء​ وسيزيد الطلب على ​المولدات الخاصة​ التي تمشي بسرعة كبيرة ولا يمكن أن تستمر بشكل مستدام. الحل المستدام هو ​كهرباء لبنان​ وإذا توفر الفيول ستعطي كهرباء بشكل جيد"، مبيناً أن "اللغط الذي حصل بموضوع الفيول والتأخير بالشحنات بدأ يعود إلى طبيعته والباخرة التي وصلت إلى ​الزهراني​ يوم أمس، أفرغت اليوم حمولتها ويوم غد ستنتقل إلى ​معمل دير عمار​".

radio orient

أعرب رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ عن اعتقاده بأن "الكلام الذي أدلى به غبطة البطريرك هام جداً، ولا سيما أنّه وضع إصبعه على مشكلة أساسية تكاد تكون المشكلة الأولى في ​لبنان​، وذلك بأنّ دويلة "​حزب الله​" تضع يدها وتطبق على ​الدولة اللبنانية​ مع ما لذلك من تداعيات وانعكاسات على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي ومعيشي وأمني"، لافتاً إلى أن "البطريرك طالب بفكّ الحصار عن الشرعية اللبنانية وطالب أيضاً بتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الموجودة في المنطقة وفي العالم.

اذاعة النور

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ أن "هذا البلد لا يقبل البيع، وعلى البعض أن يدرك حقيقة أننا كشيعة أكثرية مكوّنة في هذا الوطن، بل نحن مكوّن تاريخي لـ​لبنان​، ثم الشريك الأول والرئيسي لكل من طرأ عليه، وتشاركنا معه ​الخبز​ والملح رغماً عن زيف ألاعيب العثماني والانتداب الفرنسي، وبقينا الأكثرية ببعد النظر عن صفتنا المكوّنة للبلد، وفضلاً عن كوننا أكثرية نضال وكفاح وصمود بل محرري هذا البلد وضمانة استقلاله وسيادته ووجوده رغم أكبر احتلال صهيوني مدوّل تمّ دحره، ثم هزيمة أكبر حملة تكفيرية دولية أميركية، كنا وما زلنا ولن نقبل أي رشوة أو تهديد أو صفقة أو "لقاء" عنوانه بيع البلد أو تقديمه هدية سياسية تحت أي اسم كان، ونحن أمّ الصبي وتاريخنا من القرون الماضية من علمائنا وشهدائنا أكبر دليل على بذلنا في سبيل هذا البلد، ونحن مستعدّون أن ننحت من الصخر قوت ولن نمرر صفقة بيع البلد، وعلى البعض أن يتذكر أن زمن عودة المارد للقمقم صار بخبر كان".

صوت المدى

أجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً بالأمينة العامة للمنظمة العالمية للفرانكوفونية، السيدة لويز موشيكيوابو وعرض معها الأوضاع العامة وشكرها على الدعم الذي يلقاه لبنان من المنظمة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وأعربت السيدة موشيكيوابو عن دعم المنظمة للبنان واستعدادها لتقديم ما يلزم لمساعدته على تجاوز الصعاب التي يواجهها.