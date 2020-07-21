كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تفاصيل عمليات تجسس مثيرة نفذها محمود موسوي مجد، والذي نفذ حكم الإعدام بحقه أمس بعد إدانته بنقل معلومات إلى الموساد والاستخبارات الأمريكية، مشيرة إلى أنه كان يعمل مترجماً وقدم إلى ضابط المخابرات الأمريكية في أول لقاء معه معلومات حول رئيس فرقة الحراسة الشخصية للرئيس السوري بشار الأسد، مع رقم الجوال الخاص به. كما قدم إلى المخابرات الأمريكية كذلك تفاصيل خطة تطوير بنية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية التي دونها قائد فيلق القدس آنذاك قاسم سليماني، كما قدم معلومات أمنية إلى الموساد الإسرائيلي حول زيارة قام بها وزير الدفاع الإيراني إلى سوريا، وأنه تلقى على يد الموساد تدريبات لفك شيفرة الوثائق الأمنية.

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، كريم همتي، عن فتح قناة مالية لنقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى إيران, موضحاً أن وزارة الخزانة الأمريكية بعثت قبل عدة أيام برسالة أعلنت فيها عن عدم معارضتها لتحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، شريطة ألا تكون من قبل أطراف أمريكية".

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ودائم في جزيرة قبرص، إلا بقبول حق القبارصة الأتراك في المساواة.

قال السفير الصيني في واشنطن كوي تيانكاي، إن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي، في بحر الصين الجنوبي، يقوض الوضع في المنطقة.

أفاد دبلوماسي فرنسي بأن الرئيس إيمانويل ماكرون "ضرب بيَده على الطاولة" في القمة الأوروبية للتوصل إلى اتفاق على خطة إنعاش اقتصادية موحدة، وذلك احتجاجاً على تعنت بعض نظرائه. وهاجم ماكرون البلدان التي يطلَق عليها اسم "مقتصدة" (هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا) إضافة إلى فنلندا، وهي دول تتبنى مقاربة متحفظة للغاية إزاء خطة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد وباء فيروس كورونا.