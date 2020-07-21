جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله موقف بلاده الرافض لأي إجراء إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية وأوضح شكري أن المسار السياسي هو "الحل الأمثل الذي يتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش بسلام وأمان بعيداً عن الصراع".

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد لرئيس وزراء اليمن معين عبد الملك الموقف المصري الثابت إزاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في إطار تعزيز الأمن في البحر الأحمر، فضلاً عن تبادل الرؤى بخصوص عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تقديم الدعم للجانب اليمني بما يمكنه من تجاوز الأزمة الراهنة.

أعلن البرلمان المصري في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا.

أعلنت مملكة البحرين، تأييدها لقرار البرلمان المصري وأكدت دعم البحرين لكافة الجهود التي تقوم بها مصر من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة.

نفت سلطات كردستان العراق الاتهامات التي وجهتها عائلة القيادي في "حزب الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم، لها بتسليم ابنة شقيقه للمخابرات التركية، ووصفتها بـ"المضللة". وقالت إن هذا الخبر لا أساس له وأنه محاولة تضليلية لإخفاء حقيقة الأمر. وناشد والدها الذي اتهم سلطات كردستان بتسليمها حيث كانت تعالج المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل لفك أسر ابنتنا من مخالب المخابرات التركية وتأمين عودتها سالمة إلى أهلها.

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن هناك من يحاول أن يحيي الطائفية مجدداً في البلاد وسنتصدى لهذا الأمر. وأن "محاولة النيل من قواتنا البطلة بالشائعات مرفوضة، ولا نقبل بها".

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن بلاده تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل".

عاينت النيابة العامة التونسية، اعتصام نواب الحزب "الدستوري الحر" في مقر البرلمان، وأبلغتهم عبر الشرطة العدلية بوجوب فك اعتصامهم، لكن رئيسة الكتلة عبير موسي رفضت قبول التبليغ وجاءت معاينة النيابة العامة والشرطة العدلية لاعتصام كتلة الحزب"الدستوري الحر" في قاعة الجلسات العامة، استجابة لشكاوى قام برفعها رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومدير ديوانه الحبيب خضر، قبل مغادرتهما مقر البرلمان..

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، وشدد الرئيس التونسي على أنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو، مضيفاً أن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس .

يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون أمام محكمة خاصة من 3 قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 وهذه القضية هي الأولى من نوعها ضد البشير التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام..

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة اللواء مدحت السقا، مساعد وزير الداخلية المصري للأمن العام في سيناء، إثر أزمة قلبية أثناء تأدية مهام عمله. وذلك بعد يوم من قرار لوزير الداخلية بترقيته وكيلاً لإدارة التحريات بالأمن العام.