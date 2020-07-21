الجزيرة - السعودية

"كابسارك" يتوقع انخفاض الانبعاثات الكربونية بالمملكة 4% بسبب كورونا

تتصدر دراسة وتحليل تأثيرات القيود التي فرضها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على نظام الطاقة محليًّا وعالميًّا قائمة المشاريع البحثية في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في الوقت الحالي، حيث قيم المركز في أحدث إصدار من رؤية على الأحداث مستويات الانبعاثات الكربونية في المملكة في عام 2019م، والتأثير المتوقع للجائحة في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي في عام 2020م. وتوقع التحليل الذي أجراه كابسارك -والمبني على بيانات رصد الانبعاثات الكربونية التي تقدمها قواعد بيانات "إنيرداتا" الفرنسية-بالإضافة لأحدث المعلومات حول تأثير كوفيد-19 على استهلاك الطاقة، إلى تراجع الانبعاثات الكربونية في المملكة بنسبة 4% خلال هذا العام مقارنة بعام 2019م؛ وذلك جراء التدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار الوباء مع الأخذ بعين الاعتبار التخفيف التدريجي للقيود الوقائية اعتبارا من شهر تموز.

أخبار الخليج - البحرين

مرشح السعودية لـ"التجارة العالمية": المنظمة تمر بأزمة ثقة.. ومسؤوليتها تقليل أضرار تداعيات كورونا

أكد محمد التويجري المرشح السعودي على منصب مدير منظمة التجارة العالمية أن جائحة كورونا أثرت على التجارة العالمية وعلى جميع الدول من دون استثناء، مضيفاً أن جميع الأزمات التي مرت على العالم سابقاً أما كان تأثيرها متعلقاً بجغرافيا معينة أو بوقت معين، ولكن الأن مع أزمة كورونا لا نعلم كيف سيخرج العالم منها وما مدى تأثيراتها على التجارة العالمية، في ظل ما نراه من تأثير على النمو الاقتصادي والوظائف في العالم، مشيراً إلى أن المنظومة الدولية ومنظمة التجارة العالمية مسؤولة عن تقليل حجم الضرر من تداعيات تلك الأزمة.

القدس - فلسطين

4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لتلبية نداء الأونروا العاجل من أجل "كورونا"

أعلن الاتحاد الأوروبي تبرعه بمبلغ أربعة ملايين يورو لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولنداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا). وقالت رئيسة الخدمة (خدمة الاتحاد الأوروبي لأدوات السياسة الخارجية ممولة المشروع لاثني عشر شهرا) ومديرة أدوات السياسة الخارجية هيلد هارديمان إن "الفشل في معالجة وإدارة تفشي كوفيد-19 في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل ملائم، لن يعمل فقط على الضغط على النظام الصحي الهش أصلا بل من شأنه أيضاً تقويض الاستقرار. وإن التعاون مع الأونروا يهدف إلى تقليل الضغط على النظام الصحي من أجل مساعدة المجتمعات المتضررة جراء النزاع على التكيف مع الجائحة بدون إشعال التوترات القائمة".

الاتحاد - الإمارات

سلطان الجابر: "مسبار الأمل" يرسخ مكانة الإمارات كمركز فكري وعلمي وحضاري وإنساني في المنطقة والعالم

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن "مسبار الأمل" يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز فكري وعلمي وحضاري وإنساني في المنطقة وفي العالم. وقال معاليه، في تصريح بمناسبة إطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ، "يشرفني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة إطلاق مسبار الأمل في مهمة استكشافية للغلاف الجوي لكوكب المريخ، وذلك في خطوة تملؤنا بالفخر والاعتزاز بهذا المشروع الرائد الذي يُقدم رسالة أمل وإيجابية من الإمارات إلى العالم. " وأضاف معاليه إن هذا المشروع يسهم في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية. فهو يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز فكري وعلمي وحضاري وإنساني في المنطقة وفي العالم.