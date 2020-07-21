الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن مصدر سياسي قوله إن اتفاق الطائف لو طبق نصاً وروحاً لما كان هناك من داع لإثارة هواجس أو مخاوف لا مبرر لها، وما كان هناك من داع إلى طرح الحياد، لأن الحياد كان تحقق تلقائياً.

الجمهورية/ جورج سولاج

عرض لثلاثة عناوين سيشدد عليها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان غداً في زيارته إلى بيروت وتتمثّل بالآتي:

الإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها مع المجموعة المانحة.

الإسراع في فصل لبنان عن التوترات والأزمات الإقليمية.

التأكيد مجدّداً أن نتائج مؤتمر سيدر في 6 نيسان 2018 لا تزال سارية المفعول.

النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن الجلسة التي جمعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قاربت طرح الحياد من مختلف جوانبه وقدّم رئيس الجمهورية كامل ملاحظته على سلوك هذا الخيار وما إذا كان يخدم لبنان أم يضره.

ولفت إلى أن ما يهمّ رئاسة الجمهورية هو التوصل إلى خلاصات إيجابية، وأن رئيس الجمهورية لم يتوان عن دعوة البطريرك إلى التمهل في درس موضوع الحياد وأظهر له أنه لا يستطيع أن يكون حارساً على مواقف بكركي أو أن يعمل على أسرها، عارضاً لجملة محاذير منها أن لبنان في قلب الصراع ويقع على الحدود مع سوريا وإسرائيل المحتلة للأراضي الفلسطينية.

اللواء/ عمر البردان

كشف عن دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لـ"الحياد"، لافتاً إلى اجتماعات قواتية بحثت في هذا المشروع منعاً لإجهاضه.

وعرض لوجود تفهم عربي ودولي لدعوة البطريرك الراعي، متوقعاً أن يكون هذا الطرح الحيادي محور المشاورات الخارجية التي سيجريها سيد بكركي في زيارته المرتقبة إلى الفاتيكان آخر الشهر الجاري.

الديار/ ناجي البستاني

رأى أن حياد لبنان ليس مطلباً جديداً، بل هو مطلب قديم حمله أكثر من مسؤول سياسي وحزبي من تاريخ لبنان الحديث، لكن أهميته تحريك هذا المطلب اليوم في ظرف حساس جدّاً وعلى لسان أعلى مرجعية كنسية مسيحية.

ونقل عن مصدر كنسي قوله إن دعوة البطريرك الراعي للحياد دعوة صادقة لتجنيب لبنان وشعبه ويلات صراعات المحاور الإقليمية والدولية، ودعوة صادقة لتعزيز استقلال الدولة وخروج لبنان من تقوقعه الحالي لأن لبنان اليوم هو بأمس الحاجة لمساعدة أشقائه وأصدقائه في العالمين العربي والدولي.