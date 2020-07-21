the new york times

صفقة شركة "شيفرون" لشراء حقول نفط وغاز قد تطلق موجة جديدة من عمليات دمج الشركات

في أول صفقة كبيرة تلي انهيار أسعار النفط الذي بدأ قبل أربعة أشهر، وافقت شركة "شيفرون" يوم الاثنين على شراء شركة "نوبل إنرجي" مقابل حوالى 5 مليارات دولار في صفقة اعتبر العديد من الخبراء أنها تؤشر إلى بداية اندماج شامل في قطاع صناعة النفط الأميركية. تسببت جائحة فيروس كورونا بانخفاض حاد في الطلب على النفط، مما فرض ضغوطاً شديدة على شركات النفط التي تعاني من حِمل ديون كبيرة. وهذا الواقع يشمل شركة نوبل، ومقرّها في هيوستن، تكساس ولها عمليات في كولورادو وتكساس وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وغرب إفريقيا. إلا أن هذه الصفقة أوجدت أيضاً فرصة أمام عمالقة النفط لابتلاع الأسماك الصغيرة أي الشركات الصغيرة وتوسيع مساحة انتشارها في أماكن مثل حوض بيرميان، الذي يمتد عبر تكساس ونيو مكسيكو. وتتمتع شركة شيفرون، على سبيل المثال، بحضور كبير بالفعل في الحوض وسهولة الوصول إلى شبكات خطوط الأنابيب الكبيرة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الشركة في استخدام أصول نوبل بشكل جيد. وقال دوان ديكسون ، نائب رئيس ديلويت وزعيم النفط والغاز والكيماويات في الولايات المتحدة: "في حالة ركود مثل هذا، يصبح الأقوى أقوى ويحاول اللاعبون الأضعف البقاء والصمود بأفضل الوسائل المتاحة، وسيتم شراء بعض الشركات الأضعف". "ستكون هناك بضع حالات إفلاس واندماجات واستحواذات مثلما رأينا اليوم ، وأتوقع أن يستمر ذلك وربما تزداد سرعته".

the guardian

قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون للتوقيع على اتفاقية إنفاق ومخططات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو لمواجهة تداعيات "كوفيد-19"

غيّر زعماء الاتحاد الأوروبي مواقفهم مساء الاثنين نحو التوصل إلى اتفاق تاريخي على خطط إنفاق طويلة الأمد للكتلة واتفقوا على إنشاء صندوق انتعاش لمواجهة تداعيات الوباء بقيمة 750 مليار يورو بعد أيام من الجدل العنيف في قمة الزعماء الأطول منذ عقدين. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تم التوصّل إلى "روح من التوافق"، على الرغم من أن الرئيس الفرنسي كان قد قال كلاماً صادماً حول مفاوضات بروكسل متحدثاً عن حالة من الإحباط في الليلة السابقة وشبه أولئك الذين أحبطوا خطط إنفاقه للبريطانيين المنكوبين في مفاوضات الميزانية السابقة. بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بقليل، غرّدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لين قائلة بأنه "حان وقت التحرك" ، في إشارة إلى أن الاتفاق بات وشيكاً. في بداية مفاوضات اليوم الرابع كان الرئيس الفرنسي قد تحدث عن تفاؤل حذر وفي غضون ساعات تحدث دبلوماسيون كبار بالاتحاد الأوروبي عن تحقيق انفراج وشيك. وعُقدت جلسة عامة لرؤساء الدول والحكومات الـ 27 في وقت متأخر من مساء الاثنين "لمناقشة عدد محدود من التعديلات التقنية" وسط تزايد الثقة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه. وجاءت الثقة المتجددة بعد اقتراح جديد من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بأن يدفع الاتحاد الأوروبي 390 مليار يورو على شكل منح غير قابلة للسداد للدول الأكثر تضرراً و360 مليار يورو على شكل قروض. سيتم جمع الأموال من خلال الدين المشترك على الدول الأعضاء.

روسيا اليوم

بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد ويحث المسلمين الأمريكيين لمساعدته على هزيمة ترامب

حث المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، اليوم الاثنين، المسلمين الأميركيين على الانضمام إليه في المعركة من أجل هزيمة الرئيس دونالد ترامب. وجاءت تصريحات بايدن خلال قمة على الإنترنت تحت عنوان "قمة مليون صوت مسلم"، استضافتها منظمة الدعوة "Emgage Action" لتعبئة الناخبين المسلمين قبل الانتخابات الرئاسية. وتعهد بايدن بالوقوف إلى جانب الأقليات المسلمة حول العالم، وتابع من الرائع أن تتمكن مجموعتكم "مليون مسلم للتصويت لجو بايدن" من جمع مليون صوت من المسلمين الأميركيين لدعمي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستشهدا في ذلك بحديث للنبي محمد عليه السلام: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وأضاف المرشح الديمقراطي "عليكم أن تفعلوا ذلك في الانتخابات المقبلة". وقال "أريد أن أكسب صوتك ليس فقط لأنه لا يستحق أن يكون رئيسا.. أريد أن أعمل في شراكة معك، تأكد من أن أصواتك مشمولة في عملية صنع القرار ونحن نعمل على إعادة بناء أمتنا". وثمن بايدن جهود مسلمي الولايات المتحدة، لإسماع صوتهم في المجال السياسي، عبر استخدامهم لحقوق المواطنة التي يتمتعون بها. ولفت بايدن إلى أن الضغوط على المسلمين لم تنته في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترامب أصدر قرارات حظر تستهدف المسلمين فور مجيئه إلى السلطة، ما شرع الباب أمام ضغوطات مستمرة على مسلمي الولايات المتحدة منذ نحو 4 أعوام، متعهدا بايدن بإلغاء حظر السفر منذ اليوم الأول إذا تم انتخابه. واعتبر بايدن أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر المقبل، أهم استحقاق انتخابي في التاريخ الأميركي الحديث. وتعمل منظمة "Emgage Action" التي تأسست قبل نحو 7 أعوام في ولاية فلوريدا، على تمكين المسلمين الأميركيين من خلال حملات تسجيل الناخبين، وكسب التأييد السياسي، أو حثهم على المشاركة كمرشحين في الاستحقاقات الانتخابية.