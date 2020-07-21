الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للخصخصة وأعطى توجيهاته للوزراء المعنيين لوضع اقتراحات حلول لتسهيل تنفيذ مشاريع ملحة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعاً للمجلس الأعلى للخصخصة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وعدد من الوزراء، الأمين العام لمجلس الوزراء، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، واستعرض الرئيس دياب مع الوزراء المشاريع التي أعدها سابقاً المجلس الأعلى للخصخصة، وتم البحث في وضع آليات لتنفيذها ضمن الامكانات المالية المتاحة. وعرض القيمون "المشاريع المجمدة وجدواها وتكاليفها والعقبات المالية والقانونية والإدارية والسياسية التي تعرقل تنفيذها". واستوضح دياب "رأي الوزراء المختصين في كل مشروع ضمن اختصاصه". كما أعطى توجيهاته للوزراء المعنيين لوضع اقتراحات الحلول لتسهيل تنفيذ المشاريع الملحة في قطاعات الرياضة والنقل والاتصالات، وأبرزها: المجمع الأولمبي الرياضي، مطار القليعات، وطرقات وجسور تصل بيروت بالجنوب والشمال.

وكالة أنباء رويترز

الرئاسة المصرية: التوافق بين السيسي وترامب على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية. وقال رئيس البرلمان علي عبد العال للصحفيين إن السيسي وترامب تحدثا هاتفياً بينما كان البرلمان المصري في جلسة مغلقة، لكنه لم يذكر تفاصيل. وقالت وسائل إعلام مصرية إن النواب سيناقشون الشأن الليبي وإنهم قد يمنحون السيسي تفويضاً بالتدخل في الصراع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: موسكو تنفي أنباء تحدثت عن خلافات مع دمشق

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تنفي جميع الأنباء التي تحدثت عن وجود خلافات مع دمشق والتي من شأنها تقويض التعاون بين البلدين. وقال بوغدانوف: "لا توجد أي خلافات بين موسكو ودمشق، هذا النوع من الحشو الإعلامي المضخم بشكل مصطنع يهدف إلى تكوين نظرة مشوهة للعلاقات الروسية السورية ويتم تأليفه بشكل متعمد من قبل الأطراف المعادية للبلدين". وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "يبدو أن مثل هذه الأنباء تتماشى مع حملة الضغط السياسي والاقتصادي العام على سوريا، التي تمكنت بدعم من روسيا من عرقلة محاولات فرض إرادة جهات أخرى عليها".

وكالة أنباء شينخوا

اقتصاديون أمريكيون متشجعون بالتعافي الاقتصادي الصيني من كوفيد-19

أسهم انتعاش الاقتصاد الصيني في تشجيع العديد من الاقتصاديين الأمريكيين، في وقت أشارت فيه بيانات مؤخراً إلى أن الصين هي أول اقتصاد رئيسي يخرج من الركود الناتج عن كوفيد-19. قال جيفري ساتش، استاذ الاقتصاد الشهير بجامعة كولومبيا إن "هذه أخبار مشجعة جداً. السيطرة على الوباء جعلت الانتعاش ممكناً في الربع الثاني"، و"في عالمنا اليوم، الصحة العامة الجيدة هي المفتاح لنتائج اقتصادية جيدة". إن القطاع الصناعي الصيني يتعافى "بشكل أسرع"، بينما شهد قطاع الخدمات أيضاً توسعاً، مع قيام البلاد "بعمل جيد بشكل مذهل" في الجانب التجاري.