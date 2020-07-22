الشرق الأوسط: 16 / 7 /2020

منح "الأولوية للطبيعة" يوفر 395 مليون فرصة عمل جديدة

يقدم تقرير "مستقبل الطبيعة والأعمال" مخططات للشركات للاستفادة من فرصة أعمال بقيمة 10.1 تريليون دولار، مع التركيز على اتخاذ إجراءات صناعية إيجابية على الطبيعة، مما يعني أنها تضيف قيمة إلى الطبيعة. ويستند التقرير إلى أمثلة حقيقية، أدت فيها الحلول الإيجابية على الطبيعة إلى تحسين نتائج الأعمال. فقد أدت الزراعة الذكية باستخدام أجهزة الاستشعار وصور الأقمار الصناعية في إندونيسيا إلى تحسين غلة المحاصيل في المتوسط بنسبة 60 في المئة.ويقسم التقرير، الاجراءات إلى المجالات أو النظم الاجتماعية الاقتصادية الثلاثة النالية، والتي يمكن فيها تحديد حجم التغير: أولاً، استغلال الغذاء واليابسة والمحيطات، حيث يشكل ما نأكله ونزرعه نحو 10 تريليونات دولار من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، ويعمل به ما يصل إلى 40 في المائة من القاوى العاملة العالمية. ويمكن للحلول الإيجابية على الطبيعة أن تخلق 191 مليون وظيفة جديدة. ثانياً، البنية التحتية والبيئة العمرانية، حيث يعتمد ما نسبته حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على البيئات التي ننشئها، ويمكن للحلول الإيجابية على الطبيعة أن تخلق 117 مليون وظيفة جديدة. وثالثاً، الطاقة والصناعات الاستراتيجية، حيث تمثل الطاقة التي ننتجها وما نستخرجه ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16 في المائة من العمالة على الصعيد العالمي.

الشرق الأوسط 17 / 7 /2020

"النقد الدولي" يجذّر من تضاعف إفلاس الشركات الصغيرة

حذّر صندوق النقد الدولي، من أنّ معدّل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسّطة حول العالم قد يتضاعف ثلاث مرات هذا العام في غياب الدعم الحكومي الكافي، ما يهدّد بوقف الانتعاش الاقتصادي ويسبّب عدم الاستقرار المالي. وذكر الصندوق في تقرير أنّ تحليلاً أجري في 17 دولة، أشار إلى أنّ حالات إفلاس الشركات قد ترفع إلى 12 في المائة، من مستوى 4 في المائة، قبل تفشّي جائحة فيروس "كورونا" المستجد. وكشف التقرير عن أنّ إيطاليا قد تشهد أكبر زيادة في أعداد الشركات المفلسة، بسبب انخفاض كبير في الطلب الكلّي، ووجود عدد كبير من الشركات في قطاعات من الإنتاج في صناعات تعتمد على تواصل بين البشر. ومن جهة أخرى، وجدت دراسة شاملة للبنك الدولي أنّ نمو الإنتاجية، وهي تلك القوة التي ساهمت في انتشال الملايين من الناس من براثن الفقر في البلدان النامية، ستحتاج إلى دعم كبير من صانعي السياسات، إذا كان عليها الصمود أمام التحديات التي تشكلها الصدمة الاقتصادية لوباء "كوفيد -19".