TL

الأنظار منذ الخامس من تموز وحتى الآن موجهة الى ما طرحه ولا يزال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من "فكرة حياد لبنان" وأما حال الانتظار خصوصا" ما بعد عظة الأحد الماضي للراعي والتي بدت عظة ثالثة ثابتة بالتمسك بالطرح فقد حل اكثر من أي وقت مضى انتظار موقف حزب الله من الفكرة, هذا الموقف الذي لم يحصل عليه الإعلاميون بعد لقاء كتلة الوفاء للمقاومة الرئيس بري في عين التينة ظهر اليوم.

المنار

بمسار جديد خرجت جلسة مجلس الوزراء اليوم، ومن يدقق في النقاشات والقرارات يخرج بأكثر من اقرار التعاقد مع شركتين للتدقيق المحاسبي والجنائي. فما جرى شكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات كما قال رئيس الحكومة حسان دياب، واذا ما أضيف اليه من عين التينة خبر تسلم الرئيس نبيه بري من ديوان المحاسبة تقريره حول قطع الحساب للموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام سبعة وتسعين، يجعل العجلة المالية في الدولة تخطو في الاتجاه الصحيح.

nbn

الجلسة الوزارية أقرت التعاقد مع شركات للتدقيق الجنائي والمحاسبي بعد نقاش حول شركة التدقيق الجنائي حيث أكدت نائب رئيس الحكومة زينة عكر أن كل الشركات المالية الأجنبية فيها مساهمين أو مدراء أو موظفين إسرائيليين ما دفع الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى إلى تأييد التدقيق مع الإمتناع عن التصويت لأن الشركات التي تم إختيارها لها صلة بالعدو الإسرائيلي.

mtv

أقر مجلس الوزراء تكليف شركة ALVAREZ-MARSEL التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. والسؤال ، لماذا اعتماد ALVAREZ- الباهظة الثمن ، وليس "كرول" الأقل كلفة بأربعة أضعاف.

NTV

واحد من السبعة والتسعين في المئة ظهرت آثاره اليوم من مجلس الوزراء سيرا نحو التدقيق الجنائي في مصرف لبنان حيث وافقت الحكومة على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal، وذهب التدقيق المحاسبي إلى شركتين أخريين وجرى استبعاد من له مكاتب في الأراضي المحتلة ولبنان لعدم تضارب المصالح.

OTV

التدقيق الجنائي، إلى جانب المحاسبي، لم يعد حلما يتمناه الإصلاحيون، ولا وهما يخشاه المرتكبون، بل صار واقعا يرجوه جميع اللبنانيين الطامحين إلى وطن أفضل، وخطوة متقدمة على درب الخروج من مستنقع الفساد، لأن فيه شهادة براءة بالنسبة للأبرياء وإدانة بالنسبة للفاسدين، كما قال الرئيس عون قبل أيام

LBC

اعتبارا من غد سينهمك لبنان بزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والأنظار موجهة إلى لقائه البطريرك الراعي، هذا اللقاء يأتي غداة طرح الحياد من جانب البطريرك الماروني، ويتوقع ان يكون بندا أساسيا في مناقشات لودريان مع سيد بكركي.

الميادين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه إذا كانت هناك أي اتهامات في تقرير البريطانيين بشأن "تدخل" روسيا في السياسة البريطانية، فإنها، مثل الاتهامات السابقة، لا أساس لها من الصحة.

الجزيرة

بعث أمير الكويت الشيخ ‏صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في بيان لسفارة دولة الكويت بتركيا. وقال البيان، إنّ السفير الكويتي لدى تركيا غسان يوسف الزواوي، التقى بالمجمع الرئاسي في أنقرة، السفير محمد فردان تشاريكجي ‏مستشار الرئيس التركي في القصر الرئاسي "لتسليم الرسالة الجوابية (الخطية)" من أمير الكويت ‏إلى الرئيس أردوغان، من دون تفاصيل.

العربية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب ​أردوغان​، في كلمة له بمناسبة مرور عامين على النظام الرئاسي في ​تركيا​، ان "بلاده بفضل النظام الرئاسي الجديد باتت قادرة على التجاوب الفعال والسريع والشامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية"، مؤكداً أنه "منتفح سياسيا على كل تغيير في نظام حكم البلاد إن كان أفضل وأجود".