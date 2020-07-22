لبنان الحر

أشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "صورة اليمين لسد كمال اتاتورك، وزرت الموقع في التسعينيات ايام الرئيس سليمان ديميرل الذي استقبلني وذكرني بانه تعرف على ​كمال جنبلاط​ لدى زيارة عدنان مندريس رئيس تركيا الى ​لبنان​، والصورة الثانية ل​سد النهضة​ ، رأيت ​نهر الفرات​ يخرج من تحت السد كساقية صغيرة اما النيل فالى نفس المصير".

صوت لبنان

منذ ثلاثة أسابيع، يسيطر مفهوم "الحياد" على أحاديث ال​لبنان​يين، أسوةً بعظات البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​، الذي تحوّل مقرّه ​الصيفي​ في ​الديمان​ إلى "محجّةٍ" للسياسيّين، من مختلف الانتماءات السياسيّة، ليدلوا بدلوهم من الملفّ المستجِدّ. آخر هؤلاء كان رئيس "​التيار الوطني الحر​ّ" الوزير السابق ​جبران باسيل​، الذي حرص على تصنيف زيارته في خانة "تلبية دعوة" تلقّاها، والذي خرج بعد اللقاء، بموقفٍ وُصِف بـ"الوسطيّ"، خلافاً لعادة الرجل في تسمية الأشياء بمسمّياتها، أياً كان الثمن.

radio orient

أشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ بعد لقائه رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​، إلى أن "علاقة طبيعية تربطنا مع بعض و نحن متفقان على المواضيع السياسية الكبرى وعلى موضوع إنماء ​الشمال​ وبحثنا في مواضيع أهمها أنّ ​لبنان​ لا يحكم إلا بالتوافق، و نحن اليوم نسمع كلاماً طائفياً و هذا لا يجوز".

اذاعة النور

تلقى سفير السعودية لدى ​لبنان​ وليد بن عبد الله بخاري اليوم اتصالاً هاتفيًا من مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ إطمأن خلاله على صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد إعلان ​الديوان​ الملكي دخول خادم الحرمين الشريفين ​مستشفى​ الملك فيصل التخصصي لإجراء فحوصات طبية جراء إلتهاب في المرارة. ودعا دريان خلال اتصاله الله أن يمُن بالشفاء العاجل للملك، من جهته، أعرب بخاري عن شكره وتقديره للمفتي مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين بصحة طيبة.

صوت المدى

قالت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ قرر تسلم ملفين اساسيين هما ​ملف النازحين السوريين​ و​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية، لمعالجتهما في المرحلة المقبلة بعدما وجد تقاعسا في مقاربة الملفين من قبل الجهات التي كانت تتسلمهما. وتوقعت المصادر الوزارية ان تثير هذه الخطوة ردود فعل تعمل ​بعبدا​ على الحد من تأثيرها على مسار الملفين.