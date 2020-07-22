أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إطلاق حملة إلكترونية تحت شعار "النيل لإثيوبيا"، وذلك قبل ساعات من قمة إفريقية مصغرة حول أزمة سد النهضة.مع التأكيد على حق إثيوبيا في بناء سد النهضة, والتصدي لما وصفته بـ"الخطاب الخادع" لمصر.

أكد محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن بلاده ترغب في أن تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع دول الجوار، وأنها تسعى للخروج من الظروف الحالية لعلاقاتها مع السعودية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق,وكررت أن "العمليات متواصلة في المنطقة ضد المنظمة"..

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ألا مصلحة للأوروبيين في رؤية حلقة من القواعد العسكرية التركية قبالة السواحل الإيطالية.ورأى بوريل ، ضرورة طرح كل الأمور على الطاولة، حيث "يجب الحديث عن الانتهاكات التركية للقانون الدولي وعمليات الحفر قبالة سواحل قبرص، مسألة الغاز ودور تركيا في كل من سوريا وليبيا".

طالبت ألمانيا، تركيا بالتوقف عن عملياتها الاستفزازية في منطقة البحر المتوسط، وخاصة في المنطقة التي يشتعل فيها الصراع مع مصر واليونان وقبرص,وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته إلى اليونان: "يجب أن تتوقف تركيا عن تصرفاتها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط إذا كان هناك تطور في علاقتها بالاتحاد الأوروبي".

اعتبر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن سلوك تركيا "غير الشرعي" في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

شكلت وزارة الخارجية الألمانية فريق أزمة في أعقاب اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تعمل على إيجاد حل يضمن سلامتها,وأفادت معلومات بأن مجهولين اقتادوا المواطنة الألمانية هيلا ميفيس، التي تعمل في مجال الثقافة والفنون في العراق، إلى سيارة أمام مكتبها,وقالت احدى صديقاتها أن ميفيس كانت مستاءة من مقتل المؤرخ والخبير في مكافحة الإرهاب المعروف عالميا هشام الهاشمي قبل أسبوعين.

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال مزيد من أفراد الأمن الفدرالي بلباس عسكري، إلى مدن أمريكية لإخماد التظاهرات هناك، في خطوة عدها ضرورة أمنية، بينما ربطها خصومه بالانتخابات.وقال ترامب "ننظر إلى شيكاغو أيضا، وننظر إلى نيويورك"، مضيفا في السياق ذاته "انظروا لما يجري. جميعها يقودها ديمقراطيون، جميعها يدريها ليبراليون ديمقراطيون، جميعها يدريها يساريون راديكاليون. لا يمكن أن نسمح بحصول هذا للمدينة".

حذر عمدة مدينة نيويورك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيلجأ إلى القضاء، في حال استمر ترامب بخطته لنشر عناصر أمنية في الولايات الديمقراطية. وقال إن ترامب، غالبا ما "يمارس الخداع" وبالتالي لا معنى للتعويل كثيرا على تصريحاته.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يريد بناء تحالف يتفهم التهديد الصيني,وهنأ الوزير الأمريكي بريطانيا على قرارها "طرد" شركة الاتصالات الصينية هواوي من شبكة اتصالاتها، موضحا أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا جيدا.وقال إنهم يريدون من كل أمة أن تصد الحزب الشيوعي الصيني، واصفا القيادة الصينية بأنها تهديد.