أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لدى لقائه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، أن إيران، "ستوجه ضربة بالمثل للأمريكيين ردا على قتلهم قاسم سليماني"، وأن "الحشد نعمة من الله",وقال: "لقد قتل الأمريكيون ضيفكم قاسم سليماني برفقة أبو مهدي المهندس، قتلوه في منزلك واعترفوا صراحة بالجريمة وهذه ليست مسألة بسيطة",وان "وجهة النظر الأمريكية تجاه العراق هي عكس وجهة نظر إيران تماما لأن الولايات المتحدة هي العدو بكل ما تعنيه الكلمة ولا تتفق مع عراق مستقل قوي به حكومة أغلبية",وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة والشعب والبرلمان العراقي من متابعة تنفيذ قرار طرد الأمريكيين من بلادهم، لأن "وجودهم يسبب انعدام الأمن".

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني إن العراق تواق للعلاقة مع إيران على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية,وأن علاقات العراق الخارجية تعتمد على مبدأ التوازن والابتعاد عن أي محاور، لذلك فإن العراق لن يسمح أن يكون هناك أي تهديد لإيران من أراضيه.

قال روحاني إنه لدى إيران القدرة على تلبية حاجة العراق في المجال الصحي والدوائي، مشيرا إلى أنه بحث مع الكاظمي القضايا الإقليمية وتفشي كورونا، مؤكدا أن إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها.و أن زيارة رئيس الوزراء العراقي ستكون منعطفا في العلاقات بين البلدين الصديقين والأخوين، لافتا إلى أنه بحث مع الكاظمي قضايا المنطقة واستقرارها والدور الذي يمكن أن يلعبه العراق كدولة عربية قوية في الأمن الإقليمي.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد شي جين بينغ خلال اتصال هاتفي، مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على رفض الصين للإجراءات أحادية الجانب التي ستعمل على تقويض فرص تحقيق السلام، خاصة وأنها تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون في مواجهة فيروس كورونا. وجدد رئيس الوزراء خلال استقباله ملادينوف في رام الله تأكيده على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية و"صفقة القرن" الأمريكية، مشيرا الى ضرورة خلق تحالف دولي تقوده الرباعية الدولية والدعوة إلى مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف ويستند على القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أنقرة لن تسمح بأي عمل متهور في ليبيا، مذكرا بالهزائم التي لحقت بقوات المشير خليفة حفتر وإرغامها على التراجع عن تهديد العاصمة الليبية طرابلس.فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن "الحل الوحيد في ليبيا سياسي، وكل من اختار الحل العسكري حتى اليوم مني بالهزيمة".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف ناقش مع نظيره المصري سامح شكري الأزمة الليبية والوضع في المنطقة. وأكد الجانبان أنه لا يوجد بديل لحل الوضع في ليبيا إلا من خلال المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف الليبية بما يتماشى مع قرارات مؤتمر برلين المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

أعلنت فرق الدفاع المدني الإماراتي سيطرتها على حريق شب في 3 مستودعات تحتوي على مواد سريعة الاشتعال في منطقة جبل علي الصناعية بدبي.