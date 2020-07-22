النهار/ سمير تويني

تناول الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بعد ظهر اليوم إلى لبنان، متسائلاً هل ان الزيارة ستشكل عودة الملف اللبناني إلى طاولة عواصم القرار، وهل هي صفارة إنذار أخيرة للتنبيه إلى خطورة الوضع الكارثي؟

ولفت إلى أن فرنسا قررت إرسال الوزير لورديان إلى لبنان ليقول للرؤساء الثلاثة ماذا تنتظر باريس ولم يأت الى لبنان لتقديم الدعم بل لحث المسؤولين على القيام بدورهم الاصلاحي.

الجمهورية/ نبيل هيثم

اعتبر أن رسالة الدعم التي تلقاها الرئيس ميشال عون من الرئيس المصري عبد الفتاح السيس، بما حملته من تمنيات، يمكن اعتبارها مؤشراً إلى أن ثمة باباً يمكن فتحه لإعادة التنسيق بين الدولة اللبنانية والجهات الخليجية عبر الوسيط المصري وهو ما يمكن أن يشكل رافقة للحراك الذي بدأه اللواء عباس ابراهيم خلال الايام الماضية على أكثر من خط.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أن باريس تريد حجز موقع لها في الخارطة الجديدة للمنطقة من البوابة اللبنانية ونقل عن مصادر سياسية قولها أن الوزير الفرنسي جان – ليف لودريان وهو المسؤول الاوروبي الذي يزور لبنان على هذا المستوى منذ مدة طويلة لا يحمل في جيبه أية مشاريع او استثمارات لتوظيفها في لبنان، وان جُل ما يحمله رزمه من المساعدات المالية وربما العينية للمدارس التي تتعرض لأوضاع مالية صعبة، كما أنه سيرفع الصوت عالياً لحمل المسؤولين في لبنان على مساعدة أنفسهم قبل أن يطلبوا المساعدة من الآخرين، وسيؤكد بأن معالجة أزمة الكهرباء هي مفتاح الاصلاحات للبنان.