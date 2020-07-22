The NewYork Times

ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس قرب القواعد العسكرية في الولايات المتحدة وخارج البلاد يشكّل امتحاناً للجيش الأميركي

أصيب أكثر من 20 ألف جندي في الجيش الأميركي بفيروس "كوفيد-19" وقد تضاعف معدّل الإصابة في عديد الجيش ثلاث مرات على مدى الأسابيع الستة الماضية حيث برز جيش الولايات المتحدة كمصدر محتمل لانتقال العدوى محلياً وخارجياً ، وفقاً لما قاله مسؤولون صحيون عسكريون ومحليون. وتتزايد الحالات بشكل أكبر في القواعد العسكرية في أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وتكساس ، وهي ولايات شهدت جميعها ارتفاعاً في حالات العدوى المؤكدة. في قاعدة في أوكيناوا، اليابان، أبلغت قوات مشاة البحرية الأميركية عن حوالى 100 حالة ، مما أثار غضب المسؤولين المحليين. وفي مناطق تشهد أعمال حربية في العراق وأفغانستان وسوريا واجهت القوات الأميركية حالات تفشي داخل صفوفها. وفي كوريا الجنوبية ، حيث تمت الإشادة بالجنرال روبرت أبرامز في وقت سابق بفضل اتخاذه خطوات وقائية مشددة لكبح تفشي الفيروس، سُجل لدى القوات الأميركية في كوريا 98 حالة إيجابية يبدو أنها وصلت من الولايات المتحدة، كما أكد الجنرال أبرامز.

The Guardian

التقرير الروسي يكشف أن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحقيق بالتدخل الروسي

فشلت الحكومة البريطانية ووكالات الاستخبارات البريطانية في إجراء أي تقييم مناسب لمحاولات الكرملين بشأن التدخل في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وفقاً لتقرير التدخلات الروسية الذي تأخر الإعلان عن نتائجه. ووردت هذه النتيجة القاسية في الوثيقة المؤلفة من 50 صفحة والصادرة عن لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، والتي أفادت أن الوزراء غضوا الطرف عن مزاعم محاولات التعطيل الروسية. وأضاف التقرير أن الحكومة "لم تر أو تسعَ للحصول على أدلة حول حصول تدخل ناجح في الاستفتاءات الديمقراطية التي أجريت في المملكة المتحدة" في ذلك الوقت ، وأوضحت أنه لم يتم بذل أي جهد جاد للقيام بذلك. وقال ستيوارت هوزي، عضو البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي وعضو في اللجنة المشتركة بين الأحزاب: "يكشف التقرير أنه لم يكن أحد في الحكومة يعرف ما إذا كانت روسيا تدخلت في الاستفتاء أو سعت للتأثير عليه لأنهم لم يرغبوا في معرفة ذلك".