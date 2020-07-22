الوكالة الوطنية للإعلام

الجمارك داهمت 3 مستودعات للدجاج الفاسد في منطقة زكريت حمد:اكتشاف هذه المعامل يحتم المزيد من العمل لكل الفرق لفحص سلامة الغذاء

داهمت شعبة المكافحة في الجمارك 3 مستودعات للدجاج الفاسد في منطقة زكريت والذي يعود تاريخه لعامي 2016 و 2017 بحضور وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وفريق من الوزارة وبمؤازرة وزارة الاقتصاد.

ونوه الوزير حمد بجهود الجمارك اللبنانية وقال :"تواصلت مع الرئيس بدري ضاهر وشكرته على هذا الانحاز العظيم للجمارك لمداهمتها هذه المعامل والمخازن الواضح الارتكاب فيها من حيث نوعية الدجاج والتواريخ وكل ادوات التزوير المتوافرة، للاسف مع التوضيب لصالح السوبرماركات ومؤسسات مشهورة في البلد والتي تكلفنا فاتورة صحية وتزهق ارواح ناس بسبب هذا التعاطي غير المسؤول واللا اخلاقي ويجب ان ينال المرتكب عقابه بعد توثيق كل شيء وبعد استكمال كل التحقيقات". أضاف :" لقد واكبت دائرة وزارة الصحة الجمارك وكذلك طبيب قضاء المتن وكان واضحا تعاون الاجهزة في هذا الوقت العصيب والذي يجعل بعض الناس من قليلي الضمير ان يتعاطوا مع صحة الإنسان ومع سلامة الوطن بهذا الشكل وهذا الاستهتار ويجب ان ينال عقابا شديداً".

وكالة أنباء رويترز

حمدوك: إثيوبيا ومصر والسودان تتفق على مواصلة محادثات سد النهضة

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تويتر إن إثيوبيا ومصر والسودان توصلت إلى تفاهم لمواصلة التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق. وشاركت الدول الثلاث في قمة أفريقية مصغرة بعد أن أخفقت في وقت سابق هذا الشهر في التوصل إلى اتفاق بشأن تدفق المياه من السد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف ونظيره المصري يؤكدان أهمية المفاوضات في التسوية الليبية

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأوضاع في ليبيا عبر مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية: "ناقش الوزيران الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الأزمة في ليبيا. وأكد الجانبان من جديد أنه لا يوجد بديل لحل الأزمة في البلاد سوى المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف الليبية بما يتماشى مع تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2510". وتابع البيان: "كما تم التركيز على أهمية "إعلان القاهرة" الصادر في 6 حزيران لتعزيز المبادئ الأساسية لعملية برلين بهدف تنظيم حوار شامل بين الليبيين لوضع اتفاقيات بشأن تسوية ليبيا بعد الصراع على أساس توازن مصالح المناطق التاريخية الثلاث في البلاد".

وكالة أنباء شينخوا

"لانسيت": تجارب المرحلة الثانية من لقاح "كوفيد-19" في الصين تتحقق من أمانه وتحفيزه استجابة مناعية

توصلت تجارب المرحلة الثانية للقاح المرشح لعلاج مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الصين، إلى أن اللقاح آمن ويحفز استجابة مناعية، وفقاً لدراسة جديدة نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية. وتوفر النتائج بيانات من مجموعة أوسع من المشاركين مقارنة بتجارب المرحلة الأولى التي نُشرت في أيار، حيث شملت تجربة المرحلة الأولى 108 بالغين أصحاء وأظهرت نتائج واعدة. وقال البروفيسور تشو فنغ تساي من مركز مقاطعة جيانغسو الصينية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن "تجارب المرحلة الثانية تضيف المزيد من الأدلة على السلامة والقدرة المناعية في عدد أكبر من السكان مقارنة بتجربة المرحلة الأولى. هذه خطوة مهمة في تقييم هذا اللقاح التجريبي في مرحلة مبكرة، كما أن تجارب المرحلة الثالثة جارية حاليا".