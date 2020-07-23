عدم الاستقرار السياسي يتعمّق في تونس - سارة فوير – 17 /7 /2020

قالت إنه في 15 تموز، استقال رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ بعد مرور أقل من شهر على تورطه في قضية تضارب في المصالح تتعلق بأنشطته في مجال الأعمال. وفي وقت سابق، بدا عازماً على البقاء في السلطة، حيث أعلن في 13 تموز/يوليو عن نيته إجراء تعديلات في حكومته وتلقى على ما يبدو دعم الرئيس قيس سعيد للقيام بذلك. ولكن عندما صوّت 105 نوّاب على حجب الثقة عنه، وهو عدد التواقيع الضرورية لذلك في مجلس النواب، لم يكن أمام الفخفاخ خيار سوى تقديم استقالته. وفي خطوة انتقامية لتراجع دعم الحزب الإسلامي البارز، حركة "النهضة"، له، أقال الوزراء الستة من ذلك الحزب أيضاً.

أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تجنب حروب المياه المحتملة – عمرو سليم – 20 /7 /2020

أوضح أن سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجهون أزمة خطيرة على الأبواب تتمثل في ندرة الموارد المائية، والتي من المتوقع أن تؤدي لأزمة مائية حادة، يعقبها مباشرة أزمة غذائية تضرب شعوب المنطقة، مما سيخلف مجاعات واسعة النطاق تأتي على الأخضر واليابس. علاوة على ذلك، من المرجح أن يزيد هذا الضغط الإضافي على أكثر الفئات ضعفاً في المنطقة فضلًا عن فوضى عارمة في شتى مجالات الحياة، ربما يتبعها صراعات وأعمال عنف واسعة النطاق تؤدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين الحالية.

تمثل أزمة ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحد أبرز التحديات التي تواجهها دولها، وبالتأكيد سيساهم التحرك الأميركي في مواجهاتها بالطرق الدبلوماسية وأيضاً الاقتصادية نقطة مضيئة في تاريخ العلاقات مع شعوبها، وستكون بمثابة خطوة إيجابية تساهم في الحفاظ على المصالح الأميركية في المنطقة. كما يجب تنمية هذه العلاقات بما يخدم جميع الأطراف، ويُجنب العالم موجات جديدة لا تحصى من اللاجئين والنازحين، والتي بدورها ستسفر عن أزمات متعاقبة خطيرة تهدد الاستقرار العالمي.