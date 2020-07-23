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يحط في بيروت الليلة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، ليبدأ غدا جولة محادثاته في ظل ترقب لمضمونها ولما سيبلغه الى المسؤولين اللبنانيين بشأن الاصلاحات الموعودة، والتي لم تنفذ بعد والتشاور في كيفية مساعدة لبنان للخروج من أزمته.

المنار

كثيرة هي اكتشافات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، برز اصحاب القلوب الميتة الذين يبيعون الناس لحمة الميتة في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة، ويتسببون بالامراض المميتة للبنانيين المختنقين اصلا.

nbn

انخفضت أسعار المحروقات اليوم فيما رفعت المحطات خراطيمها بفعل التقنين الذي تقوم به شركات التوزيع. في السياسة والاقتصاد ما زال عنوان المرحلة الإصلاحات مقابل المساعدات وسط ترقبٍ لما ستحمله زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت حيث سيجري لقاءات مع الرؤساء الثلاثة إضافة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أعلن اليوم عن نيته الدعوة إلى حوار جامع لا يستثني أحدا من دون ان يكشف المزيد من التفاصيل.

mtv

البلد من أزمة إلى أخرى. فقبل أن تحل أزمة الفيول وقبل أن تعود الكهرباء إلى البيوت، ولو بالحد الأدنى، بدأ البنزين ينفد من الاسواق. في الجنوب والبقاع وإقليم الخروب أزمة محروقاتٍ حقيقية، كما بدأت الازمة تمتد الى مناطق اخرى، وتحديدا جبل لبنان. إنه فصل آخر من فصول الإهتراء المؤسساتي، علما أن لا أحد يعرف لماذا توقفت الشركات الموزعة للمحروقات عن التوزيع المنتظم للمحروقات، وذلك في ظل سكوتٍ مريبٍ لوزارة الطاقة.

NTV

في لحظة دهم وجدنا أنفسنا نجري تدقيقا في الحسابات الدجاجية ومدى انتشار الفاسد منها في الأسواق اللبنانية وداخل المنازل فأكلنا يوم أكل اللحم الأبيض. جريمة أكثر من موصوفة ابتلعها اللبنانيون أربع سنوات متعفنة سابقة

OTV

ماذا سيحمل وزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت؟إنه السؤال الكبير، في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة، والعجز اللبناني الواضح عن السير في الإصلاحات المطلوبة، أقله حتى الآن، تمهيدا للانطلاق في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي.

LBC

يصل الى بيروت وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في زيارة رسمية تستغرق يومين، يعيد خلالها على مسمع كل المسؤولين اللبنانيين، ما قاله في التاسع من تموز،" ساعدونا لنساعدكم ".

الميادين

أشار مدير إدارة الأمن الجنائي في ​روسيا​، اللواء ناصر ديب، إلى أن "التعاون في الإطار الجنائي مع ​الإنتربول​ من خلال التواصل اليومي في إرسال واستقبال البريد والتعميم عن الأشخاص المطلوبين لصالحنا أو الأجانب الذين ارتكبوا جرائم تمس بمصالح ​سوريا​، يسير بشكل جيد، من خلال إصدار النشرات الدولية الحمراء لتعقب مرتكبي الجرائم الجنائية كالإرهاب و​المخدرات​ والتزوير والسرقات و​جرائم القتل​ والجرائم المالية".

الجزيرة

أعلن ​وزير المالية​ السعودي محمد الجدعان، ان "بيانات شهر تموز الجاري تبشر بتعاف ​اقتصاد​ي، لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية"، موضحاً ان "وتيرة انكماش اقتصاد البلاد ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها ​صندوق النقد الدولي​".

العربية

نشر نائب رئيس ​الإمارات​ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، الصورة الأولى التي أرسلها مسبار "الأمل" التي أطلقته السلطات الإماراتية في وقت سابق، في أول مهمة عربية يتم تنفيذها.