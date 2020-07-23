لبنان الحر

اشار وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ الى انه "في ظل الظروف الاقتصادية، رفعت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء​ مشروع قانون متعلق بإعفاء كافة المركبات والآليات من رسوم السير السنوية للعام 2020 او العام 2021 والغرامات المرتبطة بها ورسوم اللوحات المميزة، لعرضه على مجلس الوزراء على ان يحال الى ​مجلس النواب​ لإقراره".

صوت لبنان

دعا النائب السابق فارس سعيد "كل من يرغب من أطباء البلدة في قرطبا للتواصل مع المجلس البلدي من أجل تشكيل خلية أزمة، بعد التأكد من إصابة إحدى سيدات البلدة بفيروس كورونا، لا سيما أن المصابة كانت شاركت بعدد من المناسبات الاجتماعية في الكنسية وفي البلدة، واختلطت بالأهالي من سكان البلدة وخارجها".

radio orient

وصلت السفيرة الايطالية نيكوليتا بومبارديير صباحا الى مدينة صيدا في زيارة هي الاولى بعد تسلمها مهامها كسفيرة لبلدها في لبنان يرافقها القنصل دي ساباتينو والملحقة الاعلامية مادونا الحكيم. استهلت الجولة بلقاء رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الذي استقبلها في مكتبه في القصر البلدي.

اذاعة النور

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السيّد علي الأمين في الديمان

صوت المدى

التقى الرئيس ميشال عون رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في قصر بعبدا