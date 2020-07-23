على خلفية استمرار التوتر بشأن أعمال التنقيب التي تنفذها أنقرة شرق المتوسط، اتهمت تركيا حكومة اليونان بطرح "مزاعم تتناقض مع القانون الدولي وقرارات المحاكم".

أفادت وكالة "رويترز" بأن تركيا اعتمدت استراتيجية جديدة تقضي بنقل معركتها المستمرة منذ عقود ضد عناصر حزب العمال الكردستاني إلى حدود أبعد في عمق الأراضي العراقية.

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة على الحدود بين الهند والصين هي أحدث مثال على السلوك غير المقبول للحزب الشيوعي الصيني.

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن بلاده تدعو الشركات الأميركية للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الهندي، بما في ذلك في مجالات الرعاية الصحية والدفاع والفضاء.

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة وحلفاءها تأخروا عن الرد على تعزز مصالح روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي، وقال "أعتقد أننا كنا ساذجين إلى حد ما، وشاهدنا كيف أصبحت مصالح ليس للروس فقط، بل وللصينيين أيضاً، (في منطقة القطب الشمالي) تتعزز أكثر فأكثر". لكن هذا الأمر لا بأس به. حدث لي أن تأخرت عن الحفلات في وقت سابق، لكنني استمتعت بها كثيراً".

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن بلاده تجهز قواتها في جميع أرجاء آسيا وتعيد تمركزها استعداداً لمواجهة محتملة مع الصين.

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تقوم بمحاولات واضحة، لتغيير مسار الناتو ودفعه نحو التنافس مع الصين. وقال لقد "أعلنت الولايات المتحدة، أن الحزب الشيوعي الصيني، خصم لها. ونرى الآن أن واشنطن تستغل كل الفرص والإمكانيات، لدفع حلفائها نحو اتخاذ هذا الموقف، بما في ذلك عن طريق استخدام موارد حلف الناتو".

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن الصين تفكر في إغلاق القنصلية الأميركية في مدينة ووهان بوسط الصين، بعد أن طلبت واشنطن من بكين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا تنتظر من السلطات الأميركية، اتخاذ تدابير شاملة لضمان السلامة الشخصية للصحفيين الروس، العاملين في الولايات المتحدة. و"نحن نعتبر الاعتداء على الصحفيين الروس، من قبل الشرطة الأميركية، أمراً شائناً.

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجود أي تأثير أو ضغط من روسيا وراء قرار المملكة المتحدة عام 2016 بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

قالت صحيفة "تايمز" اليوم إن الحكومة البريطانية تعتزم منح أجهزة المخابرات، المزيد من الصلاحيات لمكافحة التجسس وتخطط الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة التجسس، لجعل بريطانيا "دولة أكثر مناعة أمام تصرفات العدو".