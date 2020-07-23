النهار/ وجدي العريضي

كشف عن أن أحد السفراء الأوروبيين قال أمام نائب لبناني بأن مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا رجوع عنها، وأن الحراك الدولي باتجاه لبنان أكان من باريس أم واشنطن وسواهما سيصب بشكل أساسي حول دعم هذه الطروحات بكل الوسائل المتاحة، وأن ثمة أكثر من موفد دولي سيصل إلى لبنان لهذا الغرض عبر محاولات لانتشال لبنان وعدم سقوطه في الحضن الإيراني.

الديار/ ناجي البستاني

نقل عن مصدر وزاري محسوب على التيار الوطني الحرّ قوله إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غير راض عمّا آلت إليه الأمور على مستوى ملفي النازحين السوريين في لبنان وترسيم الحدود الجنوبية، وهو مصر على اتخاذ كل التدابير المطلوبة لتحريك هذين الحلفين بزخم نافياً وجود أي خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حول ملف ترسيم الحدود. ولفت نقلاً عن مصدره إلى وجود اتصالات لبنانية – سورية على أكثر من مستوى لتحريك ملف النازحين السوريين وتذليل العقبات من أجل عودتهم إلى سوريا.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

نقل عن مصادر ديبلوماسية في بيروت قولها إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ستنتهي دون أي مفاجآت، لافتاً إلى أن تعيين شركة للتدقيق في حسابات المصرف المركزي لم تقنع الفرنسيين ولا الأميركيين على اعتبار الخطوة سياسية وتستهدف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. ولفت إلى أن الوزير لودريان سيؤكد بلهجة لا تخلو من الحدة أن باريس غير قادرة على تقديم أي مساعدة اقتصادية في غياب إصلاحات.