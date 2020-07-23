the new york times

السفن الصينية تدفع لكوريا الشمالية مقابل اصطياد الأسماك في مياهها متحدية الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة

عندما فرضت الأمم المتحدة أشد العقوبات حتى الآن على كوريا الشمالية في العام 2017 ، كان الحبار أحد الأهداف الرئيسية لهذه العقوبات. كانت تجارة الحبار واحدة من أكبر الصادرات في البلاد، وأمل مجلس الأمن، من خلال هذه العقوبات وقف التجارة، كجزء من الجهد الدولي للضغط على كوريا الشمالية من أجل التخلي عن الأسلحة النووية. وأفادت مجموعة لا تبغى الربح متخصصة بمتابعة الصيد التجاري يوم الخميس إن صيد الحبار في المياه الكورية الشمالية استمر على نطاق واسع والقوارب التي تحصل على الكمية الأكبر من الحبار ليست من كوريا الشمالية، ولكنها قوارب وسفن صينية تتحدى العقوبات عن طريق إخفاء مواقعها وهوياتها. وتقول مجموعة غلوبل فيشينغ ووتش، التي تدافع عن الصيد المستدام، إنه منذ دخول العقوبات حيز التنفيذ، اصطادت السفن الصينية كميات من الحبار تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليار دولار.

the guardian

جامعات المملكة المتحدة متهمة بالاعتماد بشكل مفرط على الأقساط التي يدفعها الطلاب الصينيون

تعتمد الجامعات البريطانية بشكل كبير على الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب الصينيين، وفقاً لمعلومات مجموعة الدراسات"أونوورد" المدعومة من واهبين ومن نواب في حزب المحافظين. وترغب الحكومة البريطانية في تغيير هذا الواقع عبر قيامها بزيادة التمويل للطلاب البريطانيين الذين يحصلون على شهادات "بالغة الأهمية". ويزعم تقرير "أونوورد" أنه ثمة "مخاوف مبررة" من أن الحزب الشيوعي الصيني وأقماره الصناعية سعت إلى تقويض الحرية الأكاديمية والبحوث في جامعات المملكة المتحدة في الوقت الذي أثرت فيه الرسوم الكبيرة التي يدفعها الطلاب الأجانب على أولويات الجامعات البريطانية. لمعالجة هذه المخاوف، يقترح تقرير "أنوورد" سلسلة من السياسات الراديكالية، بما في ذلك تحديد الدخل الذي يمكن أن تجنيه الجامعة من دولة واحدة وتوجيه المزيد من طلاب المملكة المتحدة إلى دورات تعود عليهم بعوائد كبيرة، مثل الطب والقانون والاقتصاد والعلوم.

روسيا اليوم

وسائل إعلام: ميركل أوقفت حرباً وشيكة بين اليونان وتركيا

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن المستشارة أنغيلا ميركل لعبت دوراً رئيسياً في منع وقوع نزاع مسلّح بين اليونان وتركيا. وأشارت الصحيفة إلى أن السفن والطائرات الحربية من البلدين كانت على وشك الدخول في مواجهة عسكرية بعد قرار أنقرة إرسال سفينة للأبحاث إلى المياه بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية للتنقيب عن النفط والغاز. ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب المستشارة، أنها تدخلت "في اللحظة الأخيرة"، وأجرت اتصالات هاتفية عاجلة مع كل من رئيس الوزراء اليوناني كيريكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشارت المصادر إلى أن المحادثات الهاتفية كانت "ناجحة"، وغيّر الأسطول التركي مساره. وأكّدت برلين أن ميركل أجرت اتصالاً هاتفياً مع كل من أردوغان وميتسوتاكيس مساء الثلاثاء الماضي، لكن المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريكيه ديمير اكتفت بالقول إن ميركل ناقشت مع أردوغان "مختلف القضايا، وخاصة الوضع في ليبيا وبحر إيجيه وشرقي المتوسط، بالإضافة إلى عدد من المسائل الثنائية".