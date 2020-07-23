الوكالة الوطنية للإعلام

الأمينة العامة لمنظمة الفرانكوفونية أكدت للرئيس عون التضامن مع الشعب اللبناني: الاستقرار في المنطقة يتحقق بجزء أساسي منه انطلاقاً من مستقبل لبنان

أعلنت اليوم المنظمة الدولية للفرانكوفونية، من العاصمة الفرنسية باريس أن الأمينة العامة للمنظمة لويز موشيكيوابو Louise Mshikiwabo أكدت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "تضامن الأسرة الفرانكوفونية الكامل مع الشعب اللبناني المتعلق باللغة الفرنسية والمجسد للقيم الفرانكوفونية في منطقة الشرق الأوسط"، معربة "عن استعدادها التام للمساهمة في الجهود المبذولة لحث دول العالم للوقوف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يجتازها." وتوجهت السيدة موشيكيوابو بنداء "إلى مجموعة الدول التي تتألف منها الأسرة الفرانكوفونية وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية"، داعية الجميع "إلى تأكيد تضامنهم مع الشعب اللبناني وإظهار هذا التضامن بكافة الأشكال." وقالت: "إنني مقتنعة بأن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتحقق بجزء أساسي منه انطلاقا من مستقبل لبنان. كما أن مستقبل لبنان بحد ذاته يحدد مستقبل اللغة الفرنسية وقيم التسامح التي تحملها الفرانكوفونية إلى هذه المنطقة من العالم." كما دعت السيدة موشيكيوابو السلطات اللبنانية "إلى اتخاذ كافة ما يلزم من أجل نهوض لبنان من كبوته هذه."

وكالة أنباء رويترز

وزارة تركيا وروسيا تبحثان تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا

قال بيان مشترك يوم الأربعاء إن تركيا وروسيا اتفقتا في محادثات في أنقرة على مواصلة الجهود المشتركة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتدرسان تشكيل مجموعة عمل مشتركة. وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية التركية أن أنقرة وموسكو اتفقتا أيضا في المحادثات على إتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وحثتا الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المعونات العاجلة لمستحقيها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

سيئول تكشف حقيقة توسطها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من أجل مباحثات نووية جديدة

نفت كوريا الجنوبية تقريراً إخبارياً مفاده أنها حاولت دون جدوى التوسط لإجراء محادثات نووية جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عندما زار نائب وزير الخارجية الأميركي ستيفن بيغون، سيئول في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت صحيفة "يوميوري" اليابانية اليومية قد ذكرت أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين والأميركيين قد ناقشوا شروط عقد قمة أخرى بين الولايات المتحدة والشمال، قبل زيارة بيغون إلى سيئول في الفترة من 7 إلى 9 يوليو/تموز، لإجراء محادثات مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي. ووفقاً للصحيفة، فقد اقترحت سيئول أولاً أنها ستحاول إقناع الشمال بالتخلي عن مجمع يونغبيون النووي ومرفق نووي إضافي، لكن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الشمالية أن تكشف عن مراكز أبحاث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.