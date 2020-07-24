لبنان الحر

أصدر وزير الداخلية ​محمد فهمي​ مذكرة جديدة بشأن التشدد بضرورة التقيد التام بتدابير ​السلامة العامة​. وأشار إلى أنه "حيث أن البلاد قد دخلت في مرحلة دقيقة جداً في مجال منع انتشار ​فيروس كورونا​ في ظل ارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير في الأسابيع الماضية، وتمادي البعض بالاستهتار والأنانية واللامبالاة المفرطة بصحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم.

صوت لبنان

شدد وزير الصحة حمد حسن على "أننا لا زلنا في القطار نفسه ولكن فتح المطار وتعدد الدول المصابة بكورونا شكلت سبباً مباشراً لارتفاع عدد المصابين بكورونا والمسؤولية مشتركة ومنها عدم انضباط بعض الوافدين وحماوة استقبالهم من دون أخذ الإجراءات".

radio orient

استقبل ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ رئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران ورئيسة الغرفة في ​الديوان​ القاضية نيللي أبي يونس. خلال الاجتماع تسلّم الوزير وزني من القاضي بدران التقرير المتعلق بقطع حساب ​الموازنة العامة​ والموازنات الملحقة للعام 1997 لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع عليه.

اذاعة النور

استقبل النائب ​فيصل كرامي​، سفير جمهورية ​العراق​ أمين نصراوي يرافقه المستشار ​أحمد جمال​ كنهش، وفي حضور عثمان مجذوب. وتم تأكيد "العلاقات التاريخية والعميقة بين الشعبين اللبناني والعراقي، وعلى أهمية استمرار هذه العلاقات عبر التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان".

صوت المدى

التقى ​الرئيس ميشال عون​ وزير الخارجية​ الفرنسي ​جان إيف لودريان على رأس وفد مرافق في قصر بعبدا.