نداء الوطن/ كلير شكر

أشارت إلى أن السفير العراقي في لبنان يسعى مع بعض السفراء العرب إلى البحث في السبل المتاحة لكيفية مساعدة لبنان، وإنه ألمح أمام من التقاهم أن الإدارة الأميركية لا تمانع في مد يد العون للبنان في هذه اللحظات. لافتة إلى أن البحث يجري في كيفية ترجمة مبادرة التبادل التجاري بين لبنان والعراق لتأمين حصته من النفط حيث يتحدث الجانب العراقي عن ضرورة اعتماد المعبر السوري لتأمين النفط بعد ترميم خط الأنابيب الذي يصل لبنان.

الجمهورية/ مارلين وهبة

أشارت إلى أن فرنسا يهمها اليوم إنقاذ لبنان من الانهيار وتهمها مؤسساته كافة وهي ترى أن الحياد ليس خياراً للإنقاذ من بين الخيارات بل هو الخيار الوحيد المناسب وهو مطروح منذ سنوات وإن الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران كان أول من حمل شعار الحياد وضرورة إبقاء لبنان حيادياً.

الديار/ علي ضاحي

اعتبر أن مشاورات الأيام الماضية بعد موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي عن الحياد أفضت إلى ضرورة الحوار والنقاش الهادئ بعيداً عن الإعلام، متوقعاً أن يصار إلى لقاء قريب بين وفد قيادي من "حزب الله" مع البطريرك الراعي من أجل إجراء نقاش هادئ لطرح الحياد وكيفية تطبيقه من عدمه.