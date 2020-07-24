the guardian

مايك بومبيو يقول إن العالم الحر يجب أن يغيّر الصين "وإلا ستقوم الصين بتغييرنا"

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "الدول الحرة" إلى الانتصار على التهديد الذي وصفه بأنه "سلوك استبدادي جديد" تمارسه الصين. وقال بومبيو في كلمة ألقاها يوم الخميس، والتي أعطت لمحة واضحة عن التنافس بين واشنطن وبكين ، "إن الصين اليوم استبدادية بشكل متزايد على أراضيها، وأكثر شراسة في عدائها للحرية في كل الأماكن الأخرى، وإذا لم يغيّر العالم الحر الصين الشيوعية، فإن الصين الشيوعية ستغيرنا".

the guardian

بريطانيا والولايات المتحدة تتهمان روسيا بإطلاق "سلاح" في الفضاء

اتهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة روسيا باختبار سلاح مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء في أحدث إشارة على أن سباق التسلح في الفضاء يزداد حماوة. قال الجنرال جون رايموند، قائد قوة الفضاء الأميركية الجديدة، إن الاختبار المزعوم لسلاح مقذوف، والذي أجري في 15 تموز، كان "دليلاً آخر على جهود روسيا المستمرة لتطوير واختبار أنظمة فضائية، ومتماهياً مع العقيدة العسكرية للجيش الروسي التي تسمح باستخدام الأسلحة التي تعرض الأصول الفضائية للولايات المتحدة وحلفائها للخطر."وقال إن السلاح أطلق من أحد الأقمار الصناعية التي تحركت بالقرب من قمر صناعي تابع للحكومة الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وأصرّت روسيا على أن أنشطتها الفضائية سلمية بحتة، لكن رايموند قال إن أنشطة المركبة الفضائية المشاركة في الإطلاق لا تتوافق مع تصنيفها الرسمي كقمر صناعي للتفتيش.

روسيا اليوم

اليونان: سنقوم بكل ما هو ضروري لوقف انتهاك تركيا لسيادتنا وحقوقنا في ثروات البحر المتوسط

أكدت اليونان أنها ستقوم بـ"كل ما هو ضروري" للدفاع عن حقوقها السيادية استجابة لخطط تركيا للمضي قدماً في مهمة التنقيب عن النفط والغاز جنوب الجزر اليونانية في شرق البحر المتوسط. ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، المهمة التركية بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية وحليفتها قبرص. وقال بيتاس: "تؤكد الحكومة لجميع الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها السيادية". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن بلاده لا تخضع لإذن أحد في ما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب في شرق المتوسط. وأوضح أردوغان أن بلاده اتخذت خطوات في إطار حقوقها بشرقي المتوسط، ووفقاً لمتطلبات القانون البحري الدولي، وبعد ذلك ستواصل على نفس الشاكلة. ويشتعل الصراع بين قبرص واليونان ومصر من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.