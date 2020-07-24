الوكالة الوطنية للإعلام

حتي أجرى محادثات مع نظيره الفرنسي لبناء شبكة أمان اجتماعي، لودريان: للنأي بلبنان عن أزمات المنطقة ولا بدائل من التفاوض مع صندوق النقد

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي نظيره الفرنسي جان ايف لو دريان على رأس وفد ديبلوماسي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه. وتخلل اللقاء الذي استمر لأكثر من نصف ساعة، البحث في الوضع اللبناني وكيفية تطبيق الإصلاحات لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر". بعد ذلك، عقد وزيرا الخارجية مؤتمراً صحافياً مشتركاً، استهله حتي بكلمة اعتبر فيها أن زيارة لودريان "تترجم تعلق فرنسا بلبنان ووقوفها الدائم إلى جانبه في تحدياته". وقال: "تحديات كبيرة تواجهنا والتغلب عليها أساساً هو مسؤولية لبنانية، وأهمها تقديم الإصلاحات الهيكلية للنظام على كافة الصعد الاقتصادية والمالية والسياسية، وهي متداخلة ومترابطة ولا يمكن العمل على صعيد دون صعيد آخر". أضاف: "من الأمور الضرورية جداً بناء شبكة أمان اجتماعي في لبنان لأنها تطال أهم أوجه الحياة الكريمة للمواطن اللبناني". وتابع: "إن مؤتمر سيدر يعكس مدى اهتمام فرنسا بلبنان والمطلوب توفير المناخ الملائم لتنفيذ شروطه والمضي قدماً بتنفيذ المشاريع التي تضمنها. علينا أن نعمل في هذا المجال وبشكل سريع، فالوقت ضيق ويعمل ضد مصلحتنا، لنكن صريحين جداً في هذا الأمر.

وكالة أنباء رويترز

وكالة الأنباء السعودية: جراحة ناجحة للملك سلمان لاستئصال المرارة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خضع لجراحة ناجحة بالمنظار لاستئصال المرارة، وذلك بعد أن دخل المستشفى هذا الأسبوع. وقالت الوكالة "أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح. وسيمضي -حفظه الله- بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي." كان العاهل السعودي (84 عاماً) قد دخل المستشفى يوم الاثنين وهو يعاني التهاباً في المرارة. ورأس الملك سلمان اجتماعاً لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من المستشفى يوم الثلاثاء وأمكن رؤيته في تسجيل فيديو وهو خلف مكتب يطالع وثائق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا: "الخوذ البيضاء" تخفي عمليات النهب ودعم الإرهاب وراء واجهة إنسانية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن منظمة "الخوذ البيضاء" تخفي أعمال النهب والسطو والتواطؤ المباشر مع الإرهاب وراء واجهة علامة تجارية إنسانية. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "لم يتخل الرعاة الغربيون حتى الآن عن دعمهم للخوذ البيضاء والهياكل التابعة لهذه المنظمة. من جانبنا، أشرنا مرارًا إلى أن الواجهة الواضحة للعلامة التجارية الإنسانية تكمن في النهب الحقيقي والابتزاز والسطو والتضليل المتعمد والهجمات الكيميائية المنظمة والضربات الجوية والمدفعية وببساطة التواطؤ المباشر مع الإرهاب".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تطلق بنجاح أول مهماتها لسبر المريخ

أطلقت الصين مسباراً للمريخ اليوم الخميس، بهدف إكمال التحليق في المدار والهبوط والتجول في مهمة واحدة، واتخاذ الخطوة الأولى في استكشافها الكوكبي للنظام الشمسي. وحلق الصاروخ الحامل لونغ مارتش-5، أكبر صاروخ في الصين، حاملاً مسبار المريخ بكتلة حوالي 5 أطنان، إلى السماء من موقع الإطلاق في مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي الصين عند الساعة 12:41 مساء (بتوقيت بكين). وبعد حوالي 36 دقيقة، تم إرسال مسبار المريخ، بما في ذلك مركبة مدارية ومركبة تجوال، إلى المدار الانتقالي بين الأرض والمريخ، في رحلة تستغرق ما يقرب من سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر، وفقاً لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية. وتم تسمية أول مهمة لسبر المريخ في الصين باسم تيانون-1، مما يعني أسئلة إلى السماء وتأتي من قصيدة ألفها تشيوي يوان (حوالي 340-278 قبل الميلاد)، أحد أعظم الشعراء في الصين القديمة.