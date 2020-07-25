TL

في زمن كبوته تلقى لبنان شحنة أمل تكاد تكون وحيدة من خلال مد اليد الفرنسية للمساعدة على النهوض قبل فوات الأوان.

فصحيح أن الوزير جان إيف لو دريان كرر اشتراط بلاده بدء لبنان بإجراء الاصلاحات لبدء وصول المساعدات الخارجية لكن السؤال: هل عنوان "حياد لبنان" الذي أشار اليه بوضوح رئيس الدبلوماسية الفرنسية أحد تلك الشروط الاصلاحية؟ مع ما يعني ذلك من توسع مروحة الاصلاحات من الاقتصادي والاداري الى السياسي!

المنار

أما محليا فلا هوامش للتفلت امام اللبنانيين، لأن كورونا استحكم انتشارا في مختلف المناطق، ولا من يتصرف على مستوى الخطورة، والامل بألا ننتظر لكي يرتفع عداد الوفيات حتى نشعر بخطورة المرحلة.

nbn

المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر تابع سلسلة مداهماته لمستودعات الأغذية الفاسدة لليوم الثالث على التوالي حيث تم ضبط دجاج ولحوم وخضار مجلدة ومنتهية الصلاحية في مستودع في الزلقا.

mtv

على صعيد كورونا، الوضع غير مريح. ارقام الاصابات مقلقة، كذلك نوعيتها، ما يعني اننا امام مرحلة صعبة، حتى قبل ان تبدأ الموجة الثانية من انتشار الوباء. فهل نلتزم التدابير المطلوبة فنحمي انفسنا ومن حولنا ، ام نستمر في لامبالاتنا و"استلشاقنا" فندفع الثمن صحيا، كما ندفع الاثمان الغالية ماليا واقتصاديا واجتماعيا؟

NTV

وزيرة العدل ماري كلود نجم قالت للجديد إن التدقيق الجنائي يعد إنجازا وسيؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة وإن أي شخص يعرقل التحقيق الجنائي يكون مستفيدا ويجب ألا يسيس هذا الموضوع وإذا سلمنا جدلا مع وزيرة العدل فإن هذا التدقيق لا بد أن يشمل كل الوزارات والمجالس والصناديق التي تقاسمت المغانم ووزعت الأموال المنهوبة بين

OTV

أكثر من أي يوم مضى، كرة الإصلاح في ملعب اللبنانيين.لعلها الرسالة الأوضح التي نقلها وزير الخارجية الفرنسية إلى المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم على مدى يومين، حيث شدد ردا على سؤال للـ OTV قبيل مغادرته لبنان، على أنه سمع من الرئيس ميشال عون تصريحات قوية جدا حول رغبته في مكافحة الفساد بلا هوادة، آملا في أن يلبي جميع الأفرقاء هذا النداء.

LBC

يأتي رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لودريان، يدق ناقوس الخطر، لا أحد يسمع. يطالب بإصلاحات، لا أحد يستجيب، يتحدث عن بطء في إصلاح الكهرباء وغيرها من القطاعات.

إن لبنان بات "على حافة الهاوية"، وإن الإصلاحات ضرورية لحصول لبنان على دعم مالي خارجي. لا يسمع المسؤولون إلا آخر الجملة: أي الدعم، ولا يسمعون أول الجملة: أي الإصلاحات.

الميادين

شدد ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ على أنه "يتعين على الناس مواصلة الحذر تجاه تهديد ​فيروس كورونا​ عند اقتراب فصل ​الشتاء​"، مشيرا الى أنها "ليست نهاية القصة ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة".

الجزيرة

بدأت رسمياً في "آيا صوفيا" بإسطنبول في تركيا أوّل صلاة بالمسجد بعد قرار تحويله من متحف إلى مسجد، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ظهر وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد.

العربية

اتهم وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، ​الولايات المتحدة​ الأميركية، بالمخاطرة بوقوع كارثة بعد اقتراب مقاتلتين أميركيتين من ​طائرة​ ركاب إيرانية، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.