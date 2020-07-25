لبنان الحر

عقد رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، لقاءً حوارياً في ​إقليم الخروب​ مع جهاز وكالة داخلية الحزب في المنطقة، وأكد في تصريح أنه يتابع "​أخبار​ الإقليم بعد التغيير الذي حصل على كل المستويات النيابية ووكلاء الداخلية الذي حصل ليس فقط في الاقليم. صحيح أننا في ​الانتخابات​ الأخيرة خسرنا نتيجة هذا القانون الذي حاولنا تعطيله وتأخيره، لكن هناك ثنائي ربح وثلاثي خسر، ونحن، "رحنا فراطة معه"، وعلينا أن نقبل لأن هناك قوى، أو معادلة، معينة لم نستطع مواجهتها أو بالأحرى نحسن شروطنا"، معتبرا أنه "لا بد من التغيير. كلنا أصبحنا جزءاً من الماضي، وأنتم جزءٌ من المستقبل، والمستقبل فيه ربما تحديات أكثر بكثير، فمن كان يعلم أننا سنصل إلى هذه الحالة الاقتصادية وكورونا".

صوت لبنان

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ أنه "من مصلحة لبنان القيام بالإصلاحات حتى لو لم يكن هناك مساعدة خارجية أو طلب خارجي أو داخلي، للخروج من ​الأزمة​ الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أنه كلما تكون السرعة موجودة في الإصلاحات كلما تكون مفاعيل العملية الإنقاذية أسرع ومتينة أكثر".

radio orient

عقدت هيئة الإشراف على المؤتمر العام الثالث لتيار "المستقبل" برئاسة الدكتور أحمد فتفت اجتماعا طارئا مع الرئيس الحريري صباح اليوم في "بيت الوسط"، وأطلعته على توصية "أطباء المستقبل" بإرجاء المؤتمر العام المزمع عقده غدا السبت في بيروت إلى موعد لاحق، نظرا للارتفاع المتسارع في وتيرة الإصابات نتيجة تفشي جائحة كورونا على الأراضي اللبنانية.

اذاعة النور

تلقى ​وزير الخارجية​ السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، من نظيره اليوناني نيكوس دندياس، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وتم استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صوت المدى

قالت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ قرر تسلم ملفين اساسيين هما ​ملف النازحين السوريين​ و​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية، لمعالجتهما في المرحلة المقبلة بعدما وجد تقاعسا في مقاربة الملفين من قبل الجهات التي كانت تتسلمهما.