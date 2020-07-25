أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله يولى اجتماعاً لمهاجمة منصات الغاز الاسرائيلية في البحر المتوسط.

نقلت صحيفة يسرائيل هايوم أمس عن قائد قاعدة حيفا العسكرية البحرية العميد غيل اغينسكي قوله ان "حزب الله" مهتم بمهاجمة اسرائيل عن طريق البحر وانه يطور قدرات تسمح له بذلك في مواجهة قادمة.

وأوضح أن السلاح البحرية الإسرائيلية مستعد لأي تحديات مهما كانت كبيرة وبأن حماية منصات الغاز الطبيعي الاسرائيلية في البحر المتوسط في اعلى سلم اولويات الجيش الإسرائيلي.

كشفت القناة العبرية النقاب عن ان الانفجار الذي وقع بالقرب من الحدود السورية الاسرائيلية في الجولان صباح أمس ليس رداً من "حزب الله" على مقتل أحد عناصره في دمشق الإثنين الماضي.

وذكرت القناة على موقعها الالكتروني أن قذائف مضادة للطائرات اطلقت في اتجاه طائرة مسيرة اسرائيلية، الاّ أن القذائف سقطت في الجانب السوري من الحدود فرب الجدار الفاصل في منطقة مجدل شمس في الجولان.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة المواطنين من اقامة صلاة الجمعة أمس فوق اراضي قرية حارس الفلسطينية، حيث يسعى المستوطنون الى الاستيلاء عليها بالقوة.

صرح قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الجنرال أمير برعام، بأن احد دواعي قلق جيشه وحكومته اليوم هو أن تؤدي الازمة الداخلية في لبنان إلى توقف مواطنين من هناك للبحث عن مصدر رزقهم في إسرائيل.