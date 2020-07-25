دعا وزير الخارجية المصرية سامح شكري في اتصال مع نظيره الصيني "وانغ بي" إلى دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية فس ليبيا.

نجحت قوات الأمن العراقية في تحرير الناشطة الألمانية التي اختطفت مساء الاثنين الماضي قرب مقر إقامتها في حي الكرادة في بغداد.

دعا الاتحاد الإفريقي مصر والسودان وأثيوبيا، إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن تشغيل "سد النهضة" بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الإفريقي.