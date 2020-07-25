النهار/ رضوان عقيل

أشار إلى أن المسؤولين اللبنانيي لم يسمعوا كلاماً قاسياً حيال الأوضاع المأساوية التي وصل اليها البلد أكثر مما سمعوه من وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، حيث لم يستعمل في اطلاق مواقفه قفازات ديبلوماسية امتازت بها المدرسة الفرنسية. ولفت إلى أن الفرنسيين ينشطون في مساعدة لبنان شرط أن تقوم الحكومة على تحقيق جملة من الاصلاحات والاجراءات العملية المطلوبة قبل الولوج إلى صندوق النقد الدولي.

النهار/ وجدي العريضي

أشار إلى أن "حزب الله" لم يهضم ما قاله البرطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن العودة الى الحياد، ولكن كي لا يحرج حليفه العوني وتياره التزم الصمت، وتجنب الصدام مع الصرح البطريركي من قبل الحفاظ على تحالفاته.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت أن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لم يحمل أي مبادرة الى لبنان، وأن خلاصة الزيارة وهو ان هناك خوفاً من خروج الأزمة عن السيطرة، وأن المسؤوليين في لبنان يدورون حول أنفسهم.

الجمهورية/ راكيل عتيق

رأت أن الدعم الفرنسي للبنان لم يقد مفتوحاً بلا أي حدود أو شروط ولا امكانية بعد الان لمساعدات مالية تجمعها فرنسا لصديقها التاريخي بلا اي رقابة أو اصلاحات مُنجزة. وقالت ان الوزير جان ايف لودريان لم يجامل اي من المسؤولين ولم يعد اللبنانيين بأحلام وردية، مؤكداً على أهمية نجاح التفاوض مع صندوق النقد الدولي لكي تتحرر أموال سيدر.

نداء الوطن/ ألان سركيس

أعتبر أن الرسالة الفرنسية كانت واضحة من خلال زيارة وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى بكركي وهي أن الكرة الارضية تتغير وتتبدل لكن علاقتنا مع البطريكية المارونية ثابة ولا تتزحزح. وأشار إلى أن بكركي تراهن على الدور الكبير الذي تستطيع باريس ان تقوم به في العالم من أجل تسويق مبدأ الحاد واقراره في مجلس الأمانة.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصدر ديبلوماسي تأكيده أن الديبلوماسية اللبنانية عرضت للسلطات الأميركية واقع العلاقات الاقتصادية مع سوريا لتجنبها المخاطر بعد صدور قانون قيّصر، لا منه إلى وجود دعم دولي واسع للبنان في مسألة التجديد لــــ" اليونيفيل" لسنة واحدة تنتهي أواخر آب من العام المقبل 2021.