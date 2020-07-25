روسيا اليوم

ترامب: سيطرنا على 90% من الاحتياطات العالمية لدواء "رمديسفير" ضد كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطات العالمية لدواء "رمديسفير" المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مراسم توقيع أوامر تهدف لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة: "ضمنت إدارتي السيطرة على 90% من المعروض العالمي لدواء رمديسفير". وأضاف ترامب أن هذا الدواء له تأثير كبير بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن "هناك دراسات مستمرة على أساس يومي لتطوير علاجات واعدة كثيرة". ويأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت صحيفة "غارديان"، استنادا إلى مصادرها، بأن الولايات المتحدة اشترت تقريبا كل احتياطات "رمديسفير" لمدة 3 أشهر مقدما، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيمنع أي دولة أخرى من اقتناء هذا العقار بكميات كافية. وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية اشترت أكثر من 500 ألف جرعة من هذا الدواء، الذي طورته شركة "جيلياد ساينسز"، أي نحو 90% من الكميات التي ستنتج في يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثار قلقا لدى المنظمات الدولية المعنية.

روسيا اليوم

فيروس كورونا يحصد المزيد من الأرواح في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الجمعة، تسجيل 737 وفاة و7573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة. وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات، بعد تراجع نسبي قبل أسبوعين. وكانت سلطات البلاد قد أكدت سابقا أن العدد الحقيقي للمصابين بكورونا يفوق على الأرجح الأرقام المعلن عنها. ورفعت السلطات المكسيكية تدريجيا توقعاتها بزيادة الوفيات، وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير 6 آلاف. وصرح هوغو لوبيز جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا، في وقت سابق بأن الفيروس "يتباطأ"، لكن عددا من المسؤولين السابقين انتقدوا إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بسبب طريقة معالجتها للجائحة.